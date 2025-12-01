Matteo Salvini da leader padano va ad abitare nel cuore di Roma ladrona: ecco perché la sua nuova casa è il simbolo del suo paradosso

Dalla cassoeula con Bossi al pratone, oggi preferisce la cazzimma dei comizi al Sud. Da Padania libera all’Italia agli italiani. Dal Po al Ponte sullo Stretto, un salto geografico, ma soprattutto psicologico. E culturale. E' un passaggio epocale, dalla secessione al nazionalismo. Dal “giù le mani dal Nord” al tour calabrese insieme al suo sodale Claudio Durigon, artefice dello spostamento di un pezzo di voto sistemico verso la Lega meridionalista. E poi arriva l’ut gaudioso della sua melodia politica, la casa a Roma, la nuova residenza che suggella la sua piena romanizzazione. L’appartamento acquistato dalla famiglia Acampora grazie all’intermediazione dell’ex studio di Cesare Previti è il simbolo perfetto del paradosso, il tribuno che gridava contro Roma ladrona ora compra casa proprio nel cuore della ladreria, almeno nel senso mitologico che ne dava la Lega degli anni ’90. Un bilocale da 28 vani, come racconta il Domani, lontanissimo dagli anni di Salvini uomo del popolo. Quattro piani collegati con scala interna e due box auto. Una villa che era proprietà di una società del Lussemburgo quando la guardia di finanza, in prossimità delle nozze di Giovanni Acampora, perquisì l'abitazione per trovare tracce di bonifici di conti correnti del suo proprietario, uno dei fedeli di Cesare Previti, indagato e condannato nei processi Imi-Sir e lodo Mondadori. Ma per Salvini, oggi non c'è nulla di illegale nell'affare, sia chiaro. Anzi, sarebbe stato strano che a comprare una casa con una storia simile potesse essere qualcuno di sinistra, non trovate? E neppure davvero a prezzo stracciato, 2000 euro al metro quadro a Roma non sono regalati, certamente. Ma quel che colpisce non è la cifra, ma la simbologia. Salvini si è borghesizzato, cammina, parla e si muove ormai come un ingegnere, uno che pensa in termini di ponti, travi, sbalzi, consolidamenti statici. Letteralmente, il Ponte sullo Stretto è diventato la sua cifra estetica, la sua ossessione infrastrutturale, il suo personale Colosso di Rodi. Così la Lega, da partito nato per tagliare l’Italia in due, oggi costruisce ponti verso la Trinacria, quella terra mitologica dove ci sono più forestali che alberi. È il ribaltamento completo, l’ex secessionista che diventa architetto dell’unità nazionale. Forse è un’abitudine dei governi italiani quella di acquistare case di lusso a Roma da famiglie dal passato nebuloso, nella migliore delle ipotesi. Ma più che indignazione, qui si prova stupore, lo stupore che si prova davanti alle metamorfosi della natura. E la metamorfosi è, più di tutto, l’essenza stessa della vita.