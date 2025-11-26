A partire da Salvini in Veneto, dove tutti i voti raccolti dalla Lega sono un risultato personale di Luca Zaia, che s’è preso più di duecentomila preferenze. Qualora il Doge scegliesse di andarsene dalla Lega, magari di rivolgersi ad un centro-destra più moderato cosa potrebbe accadere? Non succede, ma se succede? Salvini non può restarsene appeso ad un filo, non può permetterselo. E allora come insegna Sun Tzu, quando sei debole mostrati forte, quando sei forti fingiti debole. Ora mostra i muscoli e fa la voce grossa perché la Lombardia è una partita esistenziale per la Lega. E fa la voce grossa perché a proposito alla sconfitta di successo in Campania, il più fedele tra i Fratelli d’Italia, se va bene, si permette di dire “siamo partiti tardi”, ma la verità è che da quelle parti ha vinto un personaggio che era sparito dai radar perfino dei suoi, Roberto Fico, non certo Pico della Mirandola! Fdi, qui, avrebbe dovuto dimostrare di sapersi muovere con una mano dietro la schiena, e invece non l’ha fatto. Qui Meloni ha perso la bussola. E non è che a sinistra le cose stiano molto diversamente. La Schlein che s’infuria per il ddl consenso è la stessa entusiasta del campo largo in Puglia, grazie al quale assorbe i residui dei 5stelle agonizzanti di Conte. Il campo largo, conviene, certo! Ma solo al Pd. Ma soprattutto, la Schlein che s’infuria e fa la voce grossa, un po’ come Salvini, è la stessa che si entusiasma per la vittoria di Decaro e non si preoccupa minimamente del fatto che la prima domanda che i giornalisti gli hanno rivolto è “si fermerà qui?”, come a dire, “sarà lei a prendere il posto della Schlein?”. Decaro ha tanto lavoro da sbrigare, ora, e non si sbottona, “un segretario c’è, ed è Elly Schlein”. Ma dietro a tutti questi operai della politica, che siano essi di Fdi, Lega, Pd, manca a ciascuno un architetto o un ingegnere che indichi loro la via da seguire, dato che incessantemente costruiscono, mattone su mattone, un edificio storpio che presto si vedon costretti a buttare giù per poi ricominciare da capo. Il Pd forse, qualora di “complotto” al Quirinale davvero si sia trattato, se n’era accorto, ma ad ogni modo è troppo tardi, perché ora, come per Hezbollah da Israele, il piano è stato decapitato. E intanto la Lega di Salvini, più schizofrenica che mai, per ora, su questo argomento tace. Chissà ancora per quanto.