Se Alessandro Venturelli fosse davvero a Torino l’avrebbero già trovato. Fine delle ricerche dopo settimane di avvistamenti, telefonate anonime, racconti senza sostanza e foto sfocate. Perché chi crede di vederlo non capisce che deve fermarlo?

Prima l’incidente in motorino, poi il coma. Alessandro era cambiato, come raccontano i suoi genitori: “Sospettiamo che Alessandro sia stato manipolato da qualcuno conosciuto probabilmente su internet. Che sia finito in una setta e non riesca a uscirne. Da qualche giorno mio figlio sembrava spaventato. Diceva di sentirsi osservato. Aveva paura di dormire da solo, si coricava nel lettone con me. Più volte in quelle notti gli ho detto: "Alle, ma cos'hai? Con me puoi parlare". E lui più volte mi ha risposto: "Mi sento manipolato", ma non ha mai spiegato da chi”. Una domanda che ancora oggi resta sempre risposta, mentre le luci si spengono su Torino e si avvicina sempre di più il quinto anniversario della sua scomparsa. “Era la sera del primo novembre quando una telefonata ha acceso in me la speranza di aver finalmente ricevuto la segnalazione che mi avrebbe riportato Alessandro. Sono partita per Torino augurandomi di poterlo finalmente riabbracciare. Sono tornata con una certezza nel cuore: aver trovato tante persone che nei giorni successivi mi avrebbero prestato i loro occhi e cercato Alle con tanta attenzione, amore e speranza. Grazie. Purtroppo credo che, se mio figlio fosse stato in questa meravigliosa città, sarebbe già stato trovato”. Continua così la mamma: “Non chiudo questo capitolo ma devo cercare di restare lucida. Come sempre, cerco il lato positivo in ogni cosa, perché è l'unico modo per andare avanti. In questi giorni si è creata intorno a me ma soprattutto intorno ad Alessandro, un'attenzione altissima e un affetto incredibile. Alessandro è entrato nelle case e nei cuori di tanti italiani. lo spero, con tutta me stessa, che presto arrivi la notizia che tutti stiamo aspettando da troppo tempo”.