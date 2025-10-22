Anche la coordinatrice regionale della Valle d’Aosta, Marialice Boldi, ci conferma che Vannacci non c’era e che non si è nemmeno collegato. Quando ormai se ne sono andati quasi tutti, trapela un’indiscrezione secondo cui Massimiliano Romeo avrebbe avuto un acceso diverbio con Salvini in seno al congresso. Romeo non è nuovo a posizioni un po’ critiche rispetto alla linea nazionale, lamentando più volte che la Lombardia dovrebbe essere valorizzata e che non sia merce di scambio per accordi politici interni. Da tempo si scrive che Salvini avrebbe dato il via libera a Fratelli d’Italia in Lombardia in cambio della Lega nel Veneto, cosa che avrebbe irritato la base lombarda - e quindi lo stesso Romeo - il quale ha parlato di resa e ha ribadito che la Lombardia non può essere una pedina. È in arrivo un temporale interno alla Lega? Pur essendo stato questo congresso federale una riunione minore rispetto alle precedenti di via Bellerio, è durata più a lungo del previsto: quasi il doppio delle due orette pronosticate dai più esperti in materia. Forse sì, un temporale. O una pioggerellina. Ma per nostra fortuna, in cielo è spuntato un po’ di sole e per il momento ha smesso di piovere. Ormai, alle cinque e mezza di sera, in via Bellerio non c’è più nessuno.