Vittorio Feltri SCATENATO a MOW: "Tajani? Vuol fare il presidente della Repubblica". Forza Italia? "Non tutti i Berlusconi gradiscono versare soldi nel partito". E punta sulla lista di Zaia: "Non è destinato a fallire"

Ultimamente ha detto di essere il ministro degli Esteri più sfigato della storia. Ma lei crede che stia pensando, o comunque stia valutando, di abbandonare gli Esteri per dedicarsi alla cura di Forza Italia?

No, io penso invece che lui punti a diventare Presidente della Repubblica.

Ah, davvero?

Sì. Questo mi sembra il suo disegno. Poi, naturalmente, può andare male, anzi quasi sicuramente andrà male. Però è questo il suo vero obiettivo.

Non me lo aspettavo. Però, non trova un po’ strano che Tajani dopo aver proposto Tosi per il Veneto, si presenti molto spesso, nonostante sia ministro degli Esteri, a convegni di dimensione veramente molto locale. Hanno iniziato a circolare voci in Forza Italia, secondo cui Tajani avrebbe timore del protagonismo di Tosi. Magari si sente messo da parte?

Non so se lo tema o meno. Però è chiaro che in questo momento, in cui ci sono in ballo diverse poltrone, la battaglia diventa anche aspra. Ma è difficile poter capire chi, almeno al momento, avrà la possibilità di spuntarla. È difficile, perché siamo ancora in una fase transitoria.

Era pure iniziata a circolare la notizia sul Fatto quotidiano che gli eredi di Berlusconi non avessero ancora versato, quest’anno, la solita quota in sostegno di Forza Italia e quasi per fermare le malevoci, lo hanno poi fatto con un ritardo che è apparso equivoco, lei che dice?

Io penso che tra i fratelli Berlusconi non tutti gradiscano versare soldi a Forza Italia. Questo è il vero problema, per cui anche un eventuale ritardo è dovuto sicuramente alle difficoltà di accordo familiare.

Secondo lei, quanto può durare questa situazione? Forza Italia, per quanto tempo può tirare avanti con i soldi dei Berlusconi?

Diciamo che, a mio avviso, Forza Italia, è più che altro destinato a rimanere un partito minore. Questo secondo me.

Però è pure comprensibile che Tajani dica "sono il ministro degli Esteri più sfigato della storia". Con Trump che parrebbe aver minacciato Putin e Xi di bombardare rispettivamente Mosca e Pechino, qualora uno non si fosse fermato in Ucraina e l’altro avesse invaso Taiwan, io non credo di potergli dare torto…

Certo, è vero. Trump poi non si capisce ancora bene a cosa miri, a cosa punti, dove possa andare e, soprattutto, dove non lo lasceranno andare. Perché la situazione mi pare di capire sia abbastanza complessa.

Però ha scelto di bombardare l’Iran quando diceva che non avrebbe più fatto guerra…

Ah, vabbè. Le parole contano poco… uno dice che sarà fedele alla moglie, e poi invece…