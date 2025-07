Ma davvero Flavio Tosi vuole fregare Forza Italia a Tajani, che ora lo candiderà a governatore del Veneto per toglierselo dai piedi? Intanto l’unico che gode davvero è Luca Zaia, che potrebbe scaricare la Lega e Matteo Salvini…

Ultimamente, tra i militanti di Forza Italia, serpeggia un dubbio parecchio malizioso. Ma come mai Antonio Tajani ripone tutta questa attenzione alla dimensione locale della politica italiana quando è ministro degli esteri, e soprattutto alle prossime elezioni per la presidenza del Veneto? Tra i tesserati più informati si vocifera che il lancio di Flavio Tosi in qualità di candidato a governatore del Tridente debba leggersi piuttosto come un tentativo di mantenere il controllo del partito per un malcelato timore che Tosi glielo soffi da sotto il naso. Non vi è una scadenza formale per il segretariato di Forza Italia, sia chiaro, ma il 2026 appare sempre più come anno di cesura per la politica italiana e quindi mantenendo questa chiave di lettura non è improbabile che da qualche parte si stia già guardando ad un dopo Tajani, leader che ha avuto il difficile compito di raccogliere la pesante eredità politica dell’inimitabile Berlusconi. Ora, non mancano certamente gli scettici sulla possibilità che Tosi sia in grado di prendere il posto dell’attuale segretario di partito, però i due incontri organizzati tra marzo e maggio di quest’anno a Verona sono risuonati come specchietti per le allodole: “Il ruolo dell’Italia in Europa” per giungere all’iperbole del “ruolo delle pmi [piccole e medie imprese, ndr] per la ricostruzione dell’Ucraina”.