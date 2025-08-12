È guerra tra Matteo Bassetti e la Verità: “Mario Giordano che parla di scienza è come Escobar che parla di legalità”. E il medico rivela a MOW come reagirà al “disegno” (dopo la querela a Belpietro). Ma che succede e perché?

A rispondere direttamente su MOW è Matteo Bassetti: “A quel giornale rispondo con i numeri, che sono quelli della mia produzione scientifica. Ho l’h-index delle malattie più infettive più alte d’Italia, 118 a 54 anni. Quasi 60.000 citazioni e 3000 articoli pubblicati. Sono presidente della società italiana di terapia antinfettiva, della società europea delle malattie infettive per il paziente critico, membro di tutti i comitati più importanti a livello mondiale sugli antibiotici e sulle malattie infettive. Ma non solo, sono anche professore ordinario di malattie infettive e sono risultato vincitore di un concorso, direttore della clinica di malattie infettive di Genova, direttore del dipartimento metropolitano e regionale. Del resto se ne occuperanno i miei avvocati. Ho perso la voglia di discutere con questa gente. Li ho già querelati un anno e mezzo fa, quindi questo articolo si unirà a tutto il fascicolo che già esiste contro “La Verità”, contro Belpietro, contro Giordano e altri giornalisti che hanno scritto di me. Questo non è altro che un ulteriore tassello che si va a unire a un disegno che “La Verità” ha evidentemente contro il sottoscritto. Non gli piace Bassetti, non gli piacciono i medici seri che anziché parlare sui giornali parlano sulle riviste scientifiche. Io di polemiche non ho voglia di farne, se ne occuperà la procura.