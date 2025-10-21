La serie sul Mostro di Firenze arriva su Netflix, ma chi è il killer lo sappiamo. Ed è tutto molto più scontato di quello che sembra…

Torniamo indietro di 57 anni, cioè alla notte del 21 agosto 1968 quando, in piena notte, il sonno di Francesco De Felice viene interrotto da una piccola mano che bussa alla sua porta di casa, situata a Sant’Angelo a Lecore alle porte di Firenze. Si alza dal letto e davanti alla porta si ritrova un bambino di soli sei anni che lo avverte che “sua mamma e lo zio sono morti in macchina”. Da lì il ritrovamento dei due corpi senza vita di Antonio Lo Bianco, muratore di 29 anni, e Barbara Locci, casalinga di 30. I due sono stati uccisi con otto colpi di pistola in un’Alfa Romeo Giulietta vicino al cimitero, dove i due amanti – finito il cinema – si erano appartati, mentre sul sedile posteriore dormiva il piccolo figlio della donna. Quindi verrà arrestato e condannato il marito di lei, Stefano Mele, per il duplice omicidio, reo confesso, che più volte farà il nome di altri amanti della moglie come suoi complici del duplice delitto: i fratelli Vinci. Ma quello di Barbara e Antonio è solo uno dei 16 delitti, di ragazzi e ragazze di età compresa tra i diciotto e i trentasei anni, che verranno imputati al Mostro di Firenze, quello del 1968 solo dopo 13 anni di distanza dall’accaduto. Il debutto del cosiddetto Mostro di Firenze avverrà dopo sei anni dal primo. Stavolta agisce a Sagginale, nel Mugello, il 14 settembre del 1974: Pasquale Gentilcore, 19 anni, e Stefania Pettini, 18 anni, vengono uccisi anche loro mentre sono appartati in una Fiat 127 lungo una strada sterrata. Il Mostro continua a compiere delitti a Scandicci, nella notte tra il 6 e il 7 giugno 1981, dove uccide Giovanni Foggi, 30 anni, e la fidanzata, Carmela De Nuccio, 21 anni. Solo allora gli investigatori iniziano a comprendere la sua grammatica: il killer agisce sempre nel medesimo modo e cioè nelle notti senza luna, in luoghi isolati, nelle sere estive e utilizza una pistola Beretta calibro 22 con munizioni Winchester con la lettera “H” sul bossolo, uccidendo prima l’uomo e poi la donna, infierendo sulle parti intime delle donne, così come accade alla De Nuccio, alla quale verrà asportato il pube. Ma non è finita. Infatti il Mostro ritorna ad uccidere: stavolta è il mese di ottobre dello stesso 1981 a Calenzano, e ancora nel giugno 1982. Ed è solo allora, dopo la morte di Paolo Mainardi e Antonella Migliorini, che gli inquirenti ricollegano tutto al primo duplice omicidio, quello di Barbara e Antonio avvenuto nel ’68. È da qui che credono a Mele e alla complicità di qualcun altro che poi diventa il Mostro ed è così che nasce la “pista sarda”.