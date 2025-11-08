Il circo della Lega: Ciocca indagato a Garlasco e Sammartino in Sicilia con Cuffaro, e intanto Salvini e Zaia fanno fuori Vannacci per evitare uno scisma?

La proposta di Zaia di una Lega confederale sul modello della Cdu tedesca, composta da una branca per il Nord e una per il Sud, sembra giungere proprio in questo senso e con un tempismo interessante. Ma sarà sufficiente a isolare il fallimento nel caso andasse in porto l’idea? Attualmente fanta-politica, ma è anche vero che le elezioni in Veneto saranno certamente un catalizzatore di varie reazioni chimiche, mettendo in luce vari dossier sin’ora rimasti inabissati. Uno di questi casi è quello di Angelo Ciocca. Vannacci, candidandosi alle europee nella circoscrizione nord-ovest ha di fatto penalizzato l’ex eurodeputato leghista, che questa volta non è riuscito a guadagnarsi la riconferma a Strasburgo e dunque non ha potuto usufruire dell’immunità parlamentare nell’inchiesta sul “sistema Pavia”, da cui è peraltro ha avuto origine la riapertura del caso di Garlasco. Ciocca, rinviato a giudizio dalla procura della repubblica di Pavia è accusato di istigazione alla corruzione, corruzione e falsità ideologica in merito alle vicende che avrebbero interessato il comune di Vigevano. Secondo l’accusa, nel novembre 2022, Ciocca e un imprenditore edile locale avrebbero offerto circa 15mila euro ad una consigliera comunale affinché si dimettesse, in modo da far cadere la giunta di centro-destra in comune. Il processo avrà inizio il 4 dicembre e al tempo stesso, lo “sfortunato” Ciocca compare nei fascicoli della Procura di Brescia a proposito del cosiddetto “sistema Pavia” come persona “attenzionata” per possibili rapporti con magistrati e carabinieri. E’ un caso di cui si è già scritto in questo periodo, ma presto si tornerà a parlarne con più vigore.