Pluribus, la nuova serie ideata dal creatore di Braking Bad, è perfetta se ti sembra di essere sempre circondato da idioti

Chi, su qualunque argomento, ha un pensiero (differente) viene giocoforza bollato come pazzo. O non rilevato. Sui social leggo ogni giorno, anzi ogni minuto, le cose peggiori scritte da masse di persone che seguono i personaggi 'giusti', sposandone i bei messaggi di 'inclusione', 'empowerment femminile' ecc ecc, salvo poi sbranare chiunque si arrischi a non apprezzare il cantante, l'attore o perfino il concorrente da reality che hanno erto a ragione di vita proprio per via di quei bei messaggi.

I 'bei messaggi', qualcosa di candido e condivisibile con cui non si può che essere d'accordo, stanno oggi alla base di qualunque tipo di comunicazione mediatica, specie se volta alla vendita. Così come hanno cominciato a fare i brand, oramai da qualche annetto, così anche i personaggi celebri o gli aspiranti tali non sono né vogliono farti comprare un prodotto (musica, film, beveroni detox). No, 'tu' non acquisti il paio di jeans di quel brand perché ti piacciono o 'sono di moda': li acquisti perché quel brand ha tanto a cuore l'inclusione, la salvaguardia degli animali, i diritti delle donne e/o via dicendo. È davvero così, te lo 'dimostra' con ogni pubblicità e #adv. E la promozione, è noto, non mente mai.

Siamo già diventati una società globale di buoni(sti) che ha abdicato al proprio cervello per 'scegliere' ciò che è giusto. Solo che 'ciò che è giusto' non proviene qualsi mai da una decisione personale, bensì da quello che fanno e dicono tutti. Perché, come noi, lo hanno sentito gridare più forte da qualcun altro: un politico perentorio, un'influencer tanto gentile che ci 'porta con sé' tutti i giorni nella sua vita, insomma da un qualsiasi megafono di cui siamo portati a fidarci senza fare troppe domande perché è lì che tira il vento e se ci sta già così tanta gente, non può essere la direzione sbagliata. Opporsi fa parte del medesimo circo perché comporta innanzitutto il discutere dello stessa tema, pur sempre vuoto di significato, del giorno. E poi scatena la reazione dei 'giusti', rimpolpando il trend e rendendolo ancora più visibile a un numero sempre maggiore di utenti che, in questa maniera, pur non interagendo, si formano un'opinione. È sbagliato criticare Elodie per come si (s)veste in scena. Si tratta di un atteggiamento retrogrado e patriarcale in cui nessuno, eccezion fatta per quelli 'di destra' (sì, siamo arrivati a svuotare di significato anche le fazioni politiche, ndr), si vorrebbe riconoscere. Ne consegue, dunque, che a prescindere dai brani della cantante e dai gusti personali, chiunque non apprezzi Elodie sia matematicamente contro tutte le donne e le loro libertà individuali. Questo è il frutto del marketing a sfondo politico-sociale, come del marketing delle emozioni: la storia triste, il dramma del personaggio famoso raggiunge tutti al cuore. E allora tu non compri più un disco, non vai più a vedere un film, no: supporti lui (o lei), la sua famiglia, senti il dovere morale di 'stargli vicino'. Anche perché quella è la parte giusta della storia, lo dicono tutti. Se non lo fai, se non ti interessa, sei uno stronzo. O un pazzo (comunque senza cuore). Intanto, nessuno si chiede come mai la comunicazione, soprattutto quella commerciale, sia diventata una sorta di intervista cuore a cuore, di dialogo o monologo sulle fragilità personali di enormi milionari che ci piangono in faccia (per alzare il fatturabile). Dall'esterno, però, è evidente come e quanto funzioni, in termini economici (e di hype). Chi non si lamenta, non è in trend. E quindi passa inosservato a prescindere dalla qualità di ciò che propone - non è più questo il punto, non importa a un'anima.