Abbiamo letto la biografia su Erdogan di Gennaro Sangiuliano, com'è? Un saggio che dà ragione a MOW sull'importanza della Turchia nel mondo e che racconta l'ascesa del “Sultano”

L'ultimo libro di Gennaro Sangiuliano, Il sultano. La vita di Recep Tayyip Erdogan (Mondadori), ha un grande merito: quello di raccontare senza filtri uno dei più grandi leader del nostro tempo, ossia il temutissimo, e talvolta odiato, Recep Tayyip Erdogan. Quanti sono i giornalisti italiani che prima dell'ex ministro hanno ricostruito la storia, la vita, l'ascesa politica del Sultano, senza vergare intere paginate di noiosi giudizi valoriali sul controverso personaggio e, soprattutto, con la chiara volontà di raccontarlo a tutti e non solo agli addetti ai lavori? Ve lo diciamo noi: nessuno nel cosiddetto mainstream. L'intuizione di Sangiuliano è dunque coraggiosa e opportuna. Coraggiosa perché in un momento in cui tutti parlano di Erdogan per demonizzarlo, l'attuale corrispondente della Rai da Parigi ha speso 264 pagine a decostruire il presidente turco per poi ricostruirlo in una forma quanto più oggettiva possibile. Opportuna perché è giusto che il grande pubblico inizi a familiarizzare con un leader che ha ormai una caratura internazionale, un'importanza globale e ambizioni altrettanto elevate, al punto che c'è chi lo paragona a Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping. Fateci caso: nel gotha dei presidentissimi e dei capi di Stato che decidono le sfide del nostro tempo i vari Emmanuel Macron, Giorgia Meloni e Friedrich Merz non sono più in prima fila. E allora tanto vale capire con chi abbiamo a che fare...