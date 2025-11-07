Giorgia Meloni "furiosa" per gli imbrogli in Sicilia. Noi le notizie sulla Sicilia le abbiamo date, ma i giornali nazionali non le riprendono. Giorgia, se vuoi sapere qualcosa, chiedi pure direttamente a noi

Giorgia Meloni sarebbe — lo mettiamo pure fra virgolette — “furiosa” per quanto sta succedendo in Sicilia, tra litigi interni ai Fratelli (coltelli) d’Italia e Totò Cuffaro che, di fatto, è il plenipotenziario politico dell’isola, anche se Renato Schifani se ne accorge solo adesso (e noi pure gli crediamo) e se ne dice, più o meno, sconvolto.

Eppure, Giorgia Meloni, tu sei furiosa. Come chi all’improvviso si accorge di una situazione e non se ne capacita. Però sì, Giorgia, è proprio così.

Senti: io non lo so perché i giornaloni se ne stanno impipando della Sicilia e poi le cose le devi scoprire d’emblée. Non so se è perché la Sicilia non vale nulla (“questo non creto”, direbbe Antonio Razzi) o perché qualcuno trama per non farti sapere nulla, o semplicemente perché i giornalisti italiani sono scarsi e inviluppati nella loro vanità romanocentrica e milanocentrica: per loro, quello che accade fuori dal Raccordo Anulare o dalla Pianura Padana non ha importanza.

Tranne che poi, però, presenta il conto.

Noi di MOW — cioè io, ma con licenza di firma — delle faccende siciliane ci siamo sempre occupati, e con gran goduria.

Ad esempio, la notizia dell’alleanza Lega–Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro, noi l’abbiamo data.

Anzi, ti dirò di più: parlavo con un mio amico di quelli inseritissimi e potentissimi, di quelli che dettano l’agenda giornalistico-politica, e mi lamentavo del fatto che di quell’alleanza se ne stessero impipando tutti i quotidiani nazionali.

La risposta non è mai arrivata, come se fossi uno scemo che crede ancora che una notizia, se vera, possa fare notizia anche a Roma.

E invece gli scemi sono loro: dovrebbero capirlo che dalla Sicilia passa il mondo, e non solo l’Italia.

Ma se la tirano, non sanno trovare le notizie, e abitano a Roma o Milano convinti che il centro del Paese sia da loro — e non nella Sicilia, dove in effetti è.





