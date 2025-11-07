Giorgia Meloni "furiosa" per gli imbrogli in Sicilia. Noi le notizie sulla Sicilia le abbiamo date, ma i giornali nazionali non le riprendono. Giorgia, se vuoi sapere qualcosa, chiedi pure direttamente a noi

Giorgia Meloni sarebbe — lo mettiamo pure fra virgolette — “furiosa” per quanto sta succedendo in Sicilia, tra litigi interni ai Fratelli (coltelli) d’Italia e Totò Cuffaro che, di fatto, è il plenipotenziario politico dell’isola, anche se Renato Schifani se ne accorge solo adesso (e noi pure gli crediamo) e se ne dice, più o meno, sconvolto.
Eppure, Giorgia Meloni, tu sei furiosa. Come chi all’improvviso si accorge di una situazione e non se ne capacita. Però sì, Giorgia, è proprio così.
Senti: io non lo so perché i giornaloni se ne stanno impipando della Sicilia e poi le cose le devi scoprire d’emblée. Non so se è perché la Sicilia non vale nulla (“questo non creto”, direbbe Antonio Razzi) o perché qualcuno trama per non farti sapere nulla, o semplicemente perché i giornalisti italiani sono scarsi e inviluppati nella loro vanità romanocentrica e milanocentrica: per loro, quello che accade fuori dal Raccordo Anulare o dalla Pianura Padana non ha importanza.
Tranne che poi, però, presenta il conto.
Noi di MOW — cioè io, ma con licenza di firma — delle faccende siciliane ci siamo sempre occupati, e con gran goduria.
Ad esempio, la notizia dell’alleanza Lega–Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro, noi l’abbiamo data.
Anzi, ti dirò di più: parlavo con un mio amico di quelli inseritissimi e potentissimi, di quelli che dettano l’agenda giornalistico-politica, e mi lamentavo del fatto che di quell’alleanza se ne stessero impipando tutti i quotidiani nazionali.
La risposta non è mai arrivata, come se fossi uno scemo che crede ancora che una notizia, se vera, possa fare notizia anche a Roma.
E invece gli scemi sono loro: dovrebbero capirlo che dalla Sicilia passa il mondo, e non solo l’Italia.
Ma se la tirano, non sanno trovare le notizie, e abitano a Roma o Milano convinti che il centro del Paese sia da loro — e non nella Sicilia, dove in effetti è.
E così, Giorgia Meloni, noi lo abbiamo scritto.
E della Mostra a Cannes di Manlio Messina (al quale mi lega una conoscenza pluridecennale, e per il quale metterei la mano sul fuoco se non fosse che, secondo me, è impazzito) abbiamo pure scritto.
Una mostra a Cannes dalla spesa delirante: qualche gigantografia di donne sicule nel cinema che, nella sua fantasia, avrebbero dovuto portare “miliaddi e miliaddi” di turisti in Sicilia per vedere le donne sicule tanto importanti nel cinema.
Il che è, semplicemente, un delirio.
E che di certo non giustifica — “culturalmente” parlando — la spesa di 3,4 milioni di euro.
Così come abbiamo scritto delle minchiatone artistiche e culturali dove Vittorio Sgarbi e Gianni Filippini hanno inventato mostre (e notizie) in ogni dove, col bollino della Destra (e pure della Sinistra), e sempre, come al solito, i quotidiani nazionali se ne sono fottuti.
Adesso, ma davvero sei “sorpresa” a tal punto da diventare “furiosa”, Giorgia Meloni?
Noi le notizie sulla Sicilia le diamo.
I giornali nazionali non le riprendono.
E sticatsi.
Fai così, Giorgia: la prossima volta che vuoi sapere qualcosa sulla Sicilia, telefona direttamente a noi.
Ti risparmi la furia, e arrivi preparata alle minchiatone