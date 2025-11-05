Zerocalcare condannato alla calvizie, niente trapianto di capelli in Turchia dopo la foto con Kojima e Kobane Calling: “Sia messo agli atti che sto caz*o de libro lo ha alzato lui”. E sulla rosicata dei romani sul titolo della serie Netflix…

È una settimana decisamente intensa per Zerocalcare. Ma facciamo un passetto indietro di qualche giorno. Evento numero uno: l’annuncio al Lucca Comics & Games del titolo della sua nuova serie animata su Netflix. Chi scrive stava attendendo questo momento da troppo tempo. Troppo. L’annuncio in stile Michele Rech ovviamente non poteva mancare, per la gioia dei fan. Infatti Netflix, a Piazza San Michele a Lucca, ha organizzato una sorpresa ideata proprio per coinvolgere il pubblico di Zerocalcare nella rivelazione di questo “segreto”. Del resto creare un po’ di hype ci sta sempre. Ed è così che nel centro di Lucca è apparsa un’istallazione con tanto di Armadillo gigante. Tanta roba. Qui si invitava la gente a spremere le meningi, immedesimarsi in Michele Rech, e provare a indovinare il titolo della nuova serie. Soltanto due parole. Spoiler, nessuno a quanto pare ci ha azzeccato pur essendoci andati vicino. A Roma si direbbe “lo hanno allisciato”. Alla fine è stato il fumettista in persona a svelare l’arcano: “Due Spicci”. E qui chi è romano di Roma, come chi scrive, ha subito storto il naso. E Michele ha subito messo le mani avanti: “Ve prego se siete di Roma, non rosicate che non è du’ spicci”. Insomma. Perché mamma Netflix non ha voluto cedere al romanesco simbolo delle serie di Zerocalcare? Parlata velocissima in romano e sto. Du’ spicci dopo “Strappare lungo i bordi” e “Questo mondo non mi renderà cattivo” avrebbe solo che alzato l’asticella. “Cioè forse pensavate che era una cosa più figa ma era solo questo!”. Tanto Michele Rech è pienamente consapevole che, a prescindere di come sia scritto, in quel di Roma verrà pronunciato solo in un modo il titolo: DU’ SPICCI. Su Netflix nel 2026, la data di rilascio è ancora avvolta nel mistero.