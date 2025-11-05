Ma quant'è nuova la grafica politica di Mamdami: a metà tra pizzeria italoamericana e Bollywood, chi sarà il primo italiano a copiarlo?

In effetti non si è mai visto nulla del genere. Certo, il suo successo dipende anche, e inevitabilmente, dal modo in cui si è posto nei confronti di un elettorato che cerca risposte radicali a problemi radicali. La sua è una forma di populismo Dem, più sofisticato, pieno di buoni sentimenti, fatto alla maniera americana, e dunque scendendo in strada, fotografandosi con anziani, stranieri e bambini. Ma è un populismo intelligente, che in realtà permette ai più estremisti di capire da che parte sta (dalla parte dei pro-Pal, dalla parte dei socialisti, dalla parte di Bernie Sanders e così via), e ai più moderati di accettare dei contenuti che, in questa veste, sembrano perfettamente ragionevoli e così profondamente americani. Ora non resta che vederà se la sua gestione di una delle città iconiche degli Usa sarà all'altezza di questa estetica volutamente fedele agli ambienti popolari di New York. Certo, Trump - che ha sostenuto Cuomo e aveva minacciato di togliere i fondi federali a New York se avesse vinto il giovane socialista - starà schiumando, Cuomo sarà deluso, l'Upper East Side (dove Mamdani ha avuto meno successo) forse non ha ancora capito cosa sta succedendo. E ora resta solo da fare ciò che Zohran ha detto, dal palco della vittoria, a Donald Trump: "Turn the volume up!"