Donald Trump ha detto di essere più bello di Zohran Mamdani: ma la vera sfida è tra Melania e Alexandria Ocasio-Cortez, perché viviamo in una democrazia estetica

4 novembre 2025

Donald Trump ha detto di essere pi&ugrave; bello di Zohran Mamdani: ma la vera sfida &egrave; tra Melania e Alexandria Ocasio-Cortez, perch&eacute; viviamo in una democrazia estetica
Donald Trump ha detto di essere più bello di Zohran Mamdani. Una battuta? Forse. Ma le battute di Trump svelano sempre qualcosa di agghiacciante. E allora, nella nostra democrazia estetica, la vera domanda è un’altra: chi è più bello, il potere di marmo e oro di Donald e Melania, o quello ribelle, imperfetto e irresistibile di Zohran Mamdani e Alexandria Ocasio-Cortez? Sondaggio!

di Ottavio Cappellani Ottavio Cappellani

Donald Trump lo ha detto: «Sono molto più bello di Zohran Mamdani».
Una battuta?
Le battute di Trump hanno questo di interessante: svelano sempre una verità agghiacciante. Come quel “Give me the weapons, give me the weapons” detto a Netanyahu tra le risate: «Dammi le armi. Mi hai chiesto anche armi che non sapevo di avere. E io te le ho date. E tu le hai usate bene». Detto tra le risate e riferendosi alle uccisioni di civili a Gaza, bambini inclusi.
Quindi sì, Trump lo pensa davvero: di essere più bello di Mamdani.
E la colpa è di tutte le donne che glielo hanno fatto credere, a ‘sto spilungone sgraziato. Invece di guardarlo come lo guardò Greta Thunberg — con quello sguardo che è già un processo all’umanità. Ma non tutte le donne hanno lo sguardo di Greta, e pazienza.
E però, siccome viviamo in una democrazia estetica, io vorrei sapere cosa ne pensate:
è più bella la coppia Donald & Melania o la coppia Zohran & Alexandria (Ocasio-Cortez) — che, ma non voglio influenzarvi, sembra Rosario Dawson ma più fia*.
Chi sono, secondo voi, i più belli?

20251104 171143061 9594
Melania Trump con un cappello

Melania Trump sfoggia la sua levigata bellezza soprattutto quando guarda con distanza suo marito. Non è “sprezzatura”: è (dicono) matrimonio infelice. E siccome a molti piacerebbe far cornuto Trump, è ovvio che quella sua espressione — “ma quanto è bestia mio marito” — solletichi parecchie fantasie.
Melania non si veste: si fascia di soldi. Più che uno stile, ha un conto in banca. Mi piacerebbe vederla vestita da capo a piedi di una monomarca maranza, solo per capire se continuerebbe a essere una bella donna. Ma non accadrà mai. È la moglie-trofeo di un uomo di potere con la bocca a culo di gallina che fa battute orripilanti.
Però piace.
Rappresenta il sogno di marmo, oro e lusso di ogni aspirante parvenu, di ogni donna che sì, si accompagnerebbe a Donald Trump e riderebbe alle sue battute per ammirazione, sottomissione, o convenienza. (E non solo donne: conosco parecchi maschi eterosessuali che ridono allo stesso modo davanti al potere. Anche quando il potere è brutto.)
Quando vedo Melania, non penso allo stile.
Penso: quanto costerà?
È una bella donna? Certo. Ma forse sarebbe ancora più bella dopo due anni di spesa alla Lidl.

20251104 171540297 5942
Alexandria Ocasio-Cortez senza cappello

E veniamo ad Alexandria Ocasio-Cortez. Io, non so perché, me la immagino sempre vestita da Lara Croft in missione umanitaria: tuta, fondina, pistolone, pronta a combattere qualche signore della guerra. (Domandina: ma Trump, secondo voi, non è un signore della guerra?)
Quando vuole, sa indossare il cosiddetto power dressing. Ma lo fa sempre con un filo di goffaggine, e io la adoro per questo. Sembra dire: “Sì, ho il potere, e mi tocca indossarlo”.
Laddove Melania è perfetta nelle mise da donna di potere riflesso, Alexandria è imperfetta — e quindi irresistibile — nel potere proprio.
Adesso ditemi: chi è più bella?

20251104 171950696 6341
Zohran Mamdani e sì, Donald Trump ha detto di essere più bello

Per quanto riguarda gli uomini, sarò veloce.
Un uomo si giudica dalla donna che ha accanto.
Trump “indossa” Melania.
Mamdani “indossa” Alexandria.
Adesso ditemi voi: chi è il più bello?

Tag

Top Stories

di Ottavio Cappellani Ottavio Cappellani