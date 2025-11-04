Donald Trump ha detto di essere più bello di Zohran Mamdani: ma la vera sfida è tra Melania e Alexandria Ocasio-Cortez, perché viviamo in una democrazia estetica

Donald Trump lo ha detto: «Sono molto più bello di Zohran Mamdani».

Una battuta?

Le battute di Trump hanno questo di interessante: svelano sempre una verità agghiacciante. Come quel “Give me the weapons, give me the weapons” detto a Netanyahu tra le risate: «Dammi le armi. Mi hai chiesto anche armi che non sapevo di avere. E io te le ho date. E tu le hai usate bene». Detto tra le risate e riferendosi alle uccisioni di civili a Gaza, bambini inclusi.

Quindi sì, Trump lo pensa davvero: di essere più bello di Mamdani.

E la colpa è di tutte le donne che glielo hanno fatto credere, a ‘sto spilungone sgraziato. Invece di guardarlo come lo guardò Greta Thunberg — con quello sguardo che è già un processo all’umanità. Ma non tutte le donne hanno lo sguardo di Greta, e pazienza.

E però, siccome viviamo in una democrazia estetica, io vorrei sapere cosa ne pensate:

è più bella la coppia Donald & Melania o la coppia Zohran & Alexandria (Ocasio-Cortez) — che, ma non voglio influenzarvi, sembra Rosario Dawson ma più fia*.

Chi sono, secondo voi, i più belli?