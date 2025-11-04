Lacerenza con Nobile e Wanna Marchi di nuovo in tv a Lo Stato delle Cose con Giletti. Show, santificazione di un pentito, e punti di domanda di una storia che racconta Milano e l’Italia…

Davide Lacerenza, Stefania Nobile e Wanna Marchi. I volti che negli ultimi mesi sono diventati il simbolo di una Milano che non va, di una città che nasconde tutto il suo marcio in un’apparenza fatta di festa e lustrini, sono tornati in tv. Un rientro in grande stile dopo la gogna mediatica generata dall’inchiesta che, a vario modo, li ha visti coinvolti tutti e tre. Droga, spaccio e prostituzione. Ma cosa accade davvero nei locali alla moda di Milano quando cala la sera? La Gintoneria, uno dei locali più esclusivi e simbolo di quella city dedita solo al fatturato, dentro le sue mura nascondeva molto più di quello che veniva sbandierato sui social. Lacerenza, dopo mesi lontano dalle telecamere, è stato ospite de Lo Stato delle Cose, trasmissione condotta da Massimo Giletti in onda su Rai Tre. Ospite in collegamento da casa, dal momento che non può lasciare Milano. In studio, invece, presenti Stefania Nobile e Wanna Marchi che, nonostante la nuova indagine che le ha travolte e le accuse, non proprio leggerissime, ancora insegnano come si sta in tv. Senza perdere compostezza. Senza arretrare di un centimetro dalla propria posizione. Il confronto è diretto, duro, ma nessuna delle due dà l’impressione di arrampicarsi sugli specchi. Ma di credere totalmente in quello che dicono, e lo spettatore medio quando si tratta di sentimentalismo è facilmente trasportabile. Quasi vincono facile al confronto con Davide, e chi guarda tutto solo dall’esterno patteggia per loro. Ma non ci sono vincitori, perché questa è una storia in cui a perdere sono stati tutti quanti. Ognuno a modo suo. In collegamento anche il nostro direttore Moreno Pisto, che ha fatto un recap lucido e puntuale di quanto accaduto nell’ultimo anno e non solo, in quella parte Milano che quasi tutti fanno finta di non conoscere voltandosi dall'altra parte. E l’ha fatto mentre Lacerenza raccontava della sua dipendenza dalla cocaina: “Oggi ne sono uscito. Ho perso 22 chili, ne ho ripresi 4-5. Prima erano troppi, avevo il viso da malato. Per il resto sto bene. Avevo perso il senso della realtà, sono pentito di questo. Quella sostanza maledetta mi ha distrutto e mi ha portato a quello che mi è successo oggi. La dipendenza ha creato tutto questo”. Ma quando ha iniziato ad assumerla? “Circa 5 anni fa, non è tantissimo. All’inizio pensavo di controllarla, come quasi tutte le persone. Stefania e la Wanna mi massacravano sempre dicendo: ‘Devi smetterla, morirai’. Io cercavo di controllarmi. Il problema è che lo 0,30 è diventato poi 0,50, 1 grammo, 2 grammi e qualche volta sono arrivato anche a 5 grammi, alla fine della mia distruzione. Una roba schifosa".