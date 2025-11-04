Filippo Facci è tornato a essere il giornalista più godibile d'Italia: i suoi ultimi pezzi sono dei capolavori

Dirlo è attirare su di sé gli anatemi dei buonisti del giornalismo, cioè i cattivi giornalisti che hanno tentato di emarginare certe figure scomode che invece a noi piacciono. Ma ne vale la pena. E se Filippo Facci fosse il miglior giornalista che abbiamo in Italia? O almeno il più godibile. Non ne ha mai sbagliata una? Ovviamente no, conoscete giornalisti che non sbagliano? I grandi fisici producono quanto? dieci teorie in tutta la loro vita? E nove di esse magari sono sbagliate (se non nove, sette). Vale anche per Einstein e noi lo perdoniamo. Ma non accettiamo che un intellettuale che firma mediamente un articolo al giorno possa in decenni di carriera sbagliare una frase o un’opinione? La risposta in Italia è no, perché in quello strano mondo fatto di delatori, moralisti e gilde professionali, non puoi permetterti frasi sbagliate né, tantomeno, opinioni sbagliate. Fu così che tentarono con Facci la damnatio memoriae per un’uscita effettivamente un po’ buttata lì, una battuta troppo facile per uno del suo livello, certamente scarsissima: “…risulterà che una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa…” (provarono e riuscirono anche a cancellarlo dalla Rai; era lo stesso anno del “bastarda” detto da Saviano a Giorgia Meloni; uscita che non gli impedì di andare in onda con un programma che fu un flop un anno dopo). Ora che il figlio del Presidente del Senato non dovrà più difendersi dall’accusa di stupro (ma solo da quella di revenge porn), Facci gongola. Ma questa storia è talmente periferica rispetto all’osso della sua storia giornalistica che potrebbe rivelarsi essere, più che la pelle del polemista, qualche millimetro di polvere che in un Paese civile dovrebbe essere facile lavarsi via.