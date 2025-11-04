Siamo un Paese che non sa uscire dal passato e si vergogna del futuro: la Torre dei Conti è crollata, ma la vera tragedia è non costruire più cose belle

Quando la Torre Garisenda di Bologna stava per crollare vennero in tanti, anche Vittorio Sgarbi, in pellegrinaggio ai piedi dello storto e vetusto magnete turistico della città. Io andai per altri motivi a casa del filosofo Stefano Bonaga, a pochi minuti dalla Torre (dal suo terrazzo la vedi praticamente sopra la tua testa). Gli chiesi se non avesse in pena quel che stava accadendo, un monumento con cui Bologna da sempre si identifica rischiava di sparire. E lui, consumando forse la quinta sigarette, rispose così: “Caro, no, Bologna ne aveva decine di torri così. Le torri antiche crollano, pazienza. Abbiamo vissuto senza le altre, sopravviveremo senza questa”. Ecco, le torri antiche crollano, pazienza. Mi ha fatto pensare: forse la nostra apprensione per i monumenti antichi è talvolta una reazione freudiana al vuoto della modernità. Non ci preoccupa che la torri crolli, ma cosa potrebbe prendere il suo posto. Lo storico Bryan Ward-Perkins ricorda nel suo La caduta di Roma e la fine della civiltà che un modo per capire la rottura tra epoca romana e oggi sia guardare alla perdita delle competenze tecniche, per esempio tutta quella conoscenza necessaria per costruire delle tegole al livello di quelle antiche, conoscenza che non abbiamo più. Un altro storico, Edward Gibbon, sembra sia stato ispirando a parlare della caduta di Roma l’orribile visione di una processione di salmodianti tra le rovine del Tempio di Giove in una Roma settecentesca, metafora perfetta di come la debolezza cristiana avesse ucciso l’Impero. Forse abbiamo interiorizzato questa credenza, al punto da sentirci più deboli e incapaci, troppo deboli e incapaci per costruire qualcosa di nuovo e di grande e sicuramente troppo deboli e incapaci per lasciare che la torre crolli, “pazienza”.