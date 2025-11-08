Così preferisco restare povero. Come un monaco che continua a copiare manoscritti sapendo che Gutenberg ha già inventato la stampa. Perché la mia missione non è “scrivere libri”. È scrivere letteratura. Infilare refusi dove nessuno possa scovarli. Elevare l’imperfezione a oscuro disegno di un Dio del quale, altrimenti, nessuno potrebbe fidarsi.

La letteratura non si genera: si soffre. È un atto di disobbedienza contro la perfezione. È la creazione di un’imperfezione che resiste. L’IA non conosce la vergogna, la perdita, la gioia assurda di una frase che nasce sbagliata e poi, per miracolo, si salva da sola. Non ha mai cancellato una pagina intera solo per salvare un aggettivo. Ciò che l’IA chiama “errore” è, in realtà, il luogo dove l’uomo diventa scrittore. Non “narratore”. Scrittore.

Ho dialogato con lei, l’IA, come con una musa troppo efficiente. E mi ha restituito un libro perfetto, che non valeva niente, se non per il sollazzo di un’ora. (Amo il sollazzo, ma so che non ha niente a che vedere con la letteratura. Quando mi sollazzo sono io. Quando scrivo sono l’Autore)..

Il futuro della letteratura non è nell’algoritmo, ma nella resistenza all’algoritmo. Il giorno in cui tutti scriveranno romanzi perfetti, l’unico gesto rivoluzionario sarà scrivere male. Male nel senso alto, umano, disperato del termine: sbagliare con grazia, inciampare con stile, fallire con orgoglio. Io resterò lì, nell’imperfezione, che è l’unico luogo dove la parola può ancora sanguinare. E continuerò a scrivere male, cioè bene. E nel momento in cui chiuderò gli occhi per l’ultima volta su questa terra, rileggerò tutti i miei libri. E vedrò che era cosa buona e giusta.