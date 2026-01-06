Caso Raoul Bova, Beatrice Arnera e Andrea Pisani: la storia è finita ma l’odio sui social e il tifo da stadio no. Parla l’avvocato Riccardo Lanzo: “Ecco quando dovete denunciare”

Cambia qualcosa tra un commento pubblico e un messaggio privato?

Non sempre: cambia soprattutto la qualificazione giuridica. Un commento pubblico, per sua natura, è comunicato “a più persone” e quindi, se lesivo della reputazione, entra più facilmente nella diffamazione e nelle aggravanti legate al mezzo di pubblicità. Un DM uno-a-uno di regola non è diffamazione, ma può integrare minaccia, molestia o costituire parte di un comportamento persecutorio. Quanto alla gravità reale, però, il “privato” non significa “leggero”: molte minacce serie arrivano proprio in direct.

Gli screenshot bastano come prova?

Lo screenshot è un inizio, non sempre è il punto di arrivo. La tenuta probatoria dipende da come lo costruisci e lo contestualizzi: continuità della conversazione, dati del profilo, date/ore, eventuali link, reiterazione, riscontri. Se la situazione è seria, conviene ragionare in modo ordinato: conservazione, export delle chat quando possibile, backup e correlazione tra episodi; nei casi gravi, anche impostazione più “forense”. Non perché altrimenti non si possa agire, ma perché il disordine probatorio è una delle cause più frequenti di percorsi lunghi e sterili.

Vale davvero la pena denunciare l’odio online?

Dipende dal caso, e conviene quando hai gravità o reiterazione, meglio se entrambe. Ha senso procedere quando ci sono minacce non ambigue, contatti insistenti o seriali, account multipli, e soprattutto quando la vittima sviluppa ansia/paura persistente o cambia abitudini: lì lo stalking diventa realistico. È più facile aspettarsi un nulla di fatto quando parliamo di episodi isolati, sgradevoli ma non tipizzati, o quando l’autore è totalmente anonimo senza agganci. Spesso non è “denuncio o non denuncio”: è come denunci. Una querela impostata bene, con allegati ordinati e qualificazione corretta, cambia le probabilità di essere presi sul serio.

Chi racconta una storia pubblica può essere responsabile delle reazioni che ne conseguono?

Sono due piani. Primo: responsabilità per ciò che dici. Se racconti fatti falsi e lesivi o li racconti in modo da ledere la reputazione senza copertura, puoi rispondere tu, in penale e/o in civile. Secondo: responsabilità per ciò che fanno gli altri. Non esiste una responsabilità automatica per i comportamenti illeciti di terzi solo perché “era prevedibile” che succedesse; può emergere solo se la narrazione diventa un innesco operativo: call to action contro la vittima, esposizione di dati, indicazioni per colpirla, istigazione concreta.



I personaggi pubblici sono davvero meno tutelati rispetto ai privati in quanto “persone pubblicamente esposte”?

No, non nel senso comune. Un personaggio pubblico è più esposto alla critica e la soglia di tolleranza verso la critica può essere più ampia, ma non perde il diritto a non essere minacciato, perseguitato o molestato. La tutela su minacce e stalking è la stessa; spesso è proprio l’esposizione a rendere più serio il rischio e quindi più rilevante l’intervento.