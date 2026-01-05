Ma chi è Greta Cristini? Analista geopolitica, reporter, podcaster, Greta Crisitni è nata nel '93: laureata alla Sorbona, ha vissuto tra Parigi, Bruxelles e New York. È tornata in Italia dopo otto anni fuori e aver già lavorato come avvocatessa anticorruzione negli Stati Uniti. Ha poi frequentato la Scuola di geopolitica e di governo di Limes, Rivista Italiana di Geopolitica fondata e diretta da Lucio Caracciolo, dove ora firma analisi sulla guerra russo-ucraina e America.

In Ucraina in particolare, ha trascorso diversi mesi sul campo come freelance; ha però realizzato anche servizi e analisi proprio per Limes, per cui ha ha condotto dal campo interviste geopolitiche con i più alti funzionari del governo ucraino, nonché con vertici diplomatici, militari ed esperti. Nell'ottobre del 2023 è invece volata tra Israele e Palestina, sempre come freelance, e ha scritto analisi per Il Messaggero e l’Huffington Post, oltre a realizzare collegamenti per trasmissioni Rai, Mediaset, La7 e del Gruppo Gedi.