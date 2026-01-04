Norimberga è un film che avrebbe meritato ben altra riflessione: cosa ha mosso il regista James Vanderbilt (la storia del suo prozio Cornelius Jr.) e perché non conviene a nessuno affrontare questo argomento adesso

Dicevo che il cinema è morto. Già, perché Norimberga sarebbe dovuto essere uno di quei film sui quali discutere (non “dibattere”, cattiva abitudine). E invece nessuno ha saputo scoprire questa ascendenza cinematografica, questo ripetersi degli allarmi inascoltati (Cornelius Vanderbilt jr. e James Vanderbilt), presupposto del ripetersi delle tragedie della Storia. Ringrazio PISTO, il direttore di MOW, per avermi invitato a riflettere su questo film che non sta avendo il successo che merita o che almeno non sta avendo il riscontro di riflessione che un film del genere invita a fare. Una storia di narcisismi reciproci, di genuflessione al Potere, di Goering quasi “innamorato” di Hitler a tal punto da vedere i propri “colleghi” come concorrenti “amorosi” verso Hitler, che è un oggetto di assoluto “amore virile” (Goering, durante il processo, si comportò come un amante tradito eppur fedele, incolpando gli altri ma proclamando infine il suo amore per Hitler). Un film che porta a galla l’osceno amore per se stessi che arriva a riflettersi nell’altrettanto osceno amore per un altro, anche se un mostro, ma capace di darci una qualche forma di potere: non solo l’amore di Goering per Hitler, ma anche l’amore di Douglas Kelley per Goering (e quello di Goering per Douglas Kelley). Una grande storia di meschina ipocrisia, di gatti che giocano con i topi, di convenienze reciproche, che lascia dietro di sé quei milioni di morti che diventano solo un’appendice trascurabile – o un mezzo – di fronte all’affermazione delle varie individualità repellenti che ci passano di fronte agli occhi. Norimberga è un film che avrebbe meritato ben altra riflessione, una riflessione attuale, su Israele e Palestina, su antisemitismo e Hamas, su terrorismo e America, su un’Europa prona al potere economico. Ma non conviene. Non conviene perché siamo – come siamo sempre stati – in un’epoca meschina, narcisista, prona al potere, in cui mentire soprattutto a se stessi nella ricerca ossessiva di affermazione personale. Che non è la sana “ambizione”, ma la capacità di calpestare i propri simili per il proprio vantaggio. E stiamo parlando di oggi. Non del secolo scorso. Di oggi, in cui questo articolo è totalmente inutile e “inattuale”.