Il Corriere della Sera elogia un "bambino prodigio" di dieci anni ma non si accorge che scrive poesie in ode ai soldati nazisti e di tanto altro. Però il bambino ha fatto anche cose buone

Achtung! Un bambino di dieci anni ha vinto un concorso di poesia, sbaragliando la concorrenza degli adulti. La notizia, data dal Corriere della Sera, sta rimbalzando su tutti i siti che si occupano di scuola. Soltanto che… Il bambino prodigio vive sui monti, studia in casa con la madre, legge molto e, come scrive il Corriere, ha vinto il premio di poesia Carlo Bo-Giovanni Descalzo, con un’ode ai soldati nazisti. La poesia è ispirata alle Ultime lettere da Stalingrado, scritte dai soldati tedeschi nel dicembre del 1942 mentre cercano di sopravvivere nella città accerchiata. Il premio è organizzato dal Comune di Sestri Levante e pubblicizzato in un post del Comune stesso; il Corriere definisce il premio “prestigioso”.

“Stavo leggendo il libro Ultime lettere da Stalingrado – racconta il pargolo – una raccolta di testi dei soldati tedeschi della Wehrmacht sul fronte orientale. In particolare mi ha colpito la lettera di un pianista che scrive alla moglie di aver perso il pollice della mano destra e tre dita della sinistra, che anche se riuscirà a tornare a casa non potrà più suonare. Poi le dice che un altro soldato ha trovato un piano a coda per strada, si è messo a suonare L’Appassionata di Beethoven in modo sublime e cento commilitoni si sono fermati ad ascoltarlo, sfidando le granate dei nemici”.