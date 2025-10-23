Signori, forse è successo: Vittorio Brumotti tr0mbato da Striscia la Notizia? Belandi! Ecco chi ci sarà ancora e quante (poche) puntate vedremo

Habemus Ricci! 'Striscia la Notizia', dopo tanto penare e rimandare, tornerà ufficialmente in onda aggiudicandosi la prima serata di Canale 5 a partire da mercoledì 26 novembre. Alla conduzione del tg satirico ritroveremo Ezio Greggio e il novello Che Guvera di Mediaset, Enzo Iacchetti (che, fortunosamente, non ha perso nemmeno questo lavoro, insieme a tutti gli altri tra editoria e teatro, a causa del suo manifesto impegno politico. E buon per lui, ci aveva fatto tanto preoccupare!). Quel che finora si sa è che sarebbe previsto 'un ciclo di cinque puntate', tombale silenzio invece sugli inviati della confermati (o silurati) nel cast. Alle orecchie di MOW, però, giungono succose anticipazioni a riguardo: rivedremo infatti certamente gli storici Luca Abete, Jimmy Ghione, Valerio Staffelli, Stefania Petyx (bassotto compreso), Max Laudadio e Rajae Bezzaz. Stando agli spifferi giunti fin qui, mancherebbe all'appello invece niente meno che Vittorio Brumotti che abbiamo visto alla guida di 'Paperissima Sprint' per tutta l'estate (tra Canale 5 e Italia 1, al fianco di Juliana Moreira). Belandi! L'uomo che incarna il terrore di ogni stupefacente parchetto d'Italia sarebbe stato fatto fuori dopo diciassette anni di servizi 'abbombazza'? Così, per il momento, si dice. Ma le indiscrezioni non finiscono certo qui...
Sarà vero? Sarà falso? Sarà Ferguson? Non resta che aspettare il 26 novembre per averne conferma (o smentita). Intanto, i giochi starebbero andando così. Un taglio al personale, lato inviati, era perfettamente prevedibile visto che l'appuntamento con 'Striscia la Notizia' non sarà più quotidiano ma, per quanto in prima serata, ricorrerà soltanto una volta alla settimana. È plausibile immaginare, dunque, che andranno in onda meno servizi (ma più lunghi). O magari non ce lo stiamo 'immaginando' e il tg satirico sarà davvero strutturato così, in modalità 'Le Iene' - senza offesa, eh, giusto per intenderci. Mica vogliamo finire divorati dai Cigni del Palazzo (anche se, in ogni caso, probabilmente succederà lo stesso e amen).
Già che siamo in ballo, balliamo: online si parla per questa nuova edizione di 'Striscia la Notizia' di 'un ciclo di cinque puntate'. Eppure, ve lo anticipiamo, potrebbero essere di più: forse sei o sette, fino a un ipotetico totale di dieci, perfino. A stabilirne il numero preciso, in corso d'opera, saranno i responsi dell'Auditel. Esatto: l'effettiva durata del rinnovato tg satirico dipenderà dagli ascolti. In buona sostanza, dovesse fermarsi ai cinque appuntamenti annunciati, sarebbe sintomo di scarsa soddisfazione, ascolti alla mano. Vedremo.
Tirando le fila, ecco le anticipazioni che siamo in grado di fornirvi su questo ritornissimo: per quanto riguarda gli inviati, risultano confermati Luca Abete, Jimmy Ghione, Valerio Staffelli, Stefania Petyx (bassotto compreso), Max Laudadio e Rajae Bezzaz. Ciò non significa che non ne rivedremo anche altri, naturalmente, oltre all'inossidabile Gabibbo - e guai a chi ce lo tocca! A sorpresa, sarebbe rimasto fuori, invece, un nome del tutto inaspettato: Vittorio Brumotti. Dopo, appunto, diciassettenne anni di militanza biciclettara a 'Striscia la Notizia'. Chissà se Valerio Staffelli provvederà a consegnargli il dorato tapiro nel corso di una delle cinque (o delle dieci) puntate che verranno...