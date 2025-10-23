Signori, forse è successo: Vittorio Brumotti tr0mbato da Striscia la Notizia? Belandi! Ecco chi ci sarà ancora e quante (poche) puntate vedremo

Sarà vero? Sarà falso? Sarà Ferguson? Non resta che aspettare il 26 novembre per averne conferma (o smentita). Intanto, i giochi starebbero andando così. Un taglio al personale, lato inviati, era perfettamente prevedibile visto che l'appuntamento con 'Striscia la Notizia' non sarà più quotidiano ma, per quanto in prima serata, ricorrerà soltanto una volta alla settimana. È plausibile immaginare, dunque, che andranno in onda meno servizi (ma più lunghi). O magari non ce lo stiamo 'immaginando' e il tg satirico sarà davvero strutturato così, in modalità 'Le Iene' - senza offesa, eh, giusto per intenderci. Mica vogliamo finire divorati dai Cigni del Palazzo (anche se, in ogni caso, probabilmente succederà lo stesso e amen).

Già che siamo in ballo, balliamo: online si parla per questa nuova edizione di 'Striscia la Notizia' di 'un ciclo di cinque puntate'. Eppure, ve lo anticipiamo, potrebbero essere di più: forse sei o sette, fino a un ipotetico totale di dieci, perfino. A stabilirne il numero preciso, in corso d'opera, saranno i responsi dell'Auditel. Esatto: l'effettiva durata del rinnovato tg satirico dipenderà dagli ascolti. In buona sostanza, dovesse fermarsi ai cinque appuntamenti annunciati, sarebbe sintomo di scarsa soddisfazione, ascolti alla mano. Vedremo.