Intervista ad Alessandro Zan sul nuovo documentario SkyTg24 "Orgoglio e Pregiudizio": "Papa Leone è contro il matrimonio gay e Meloni alimenta l'odio"

I 25 anni del Pride cadono in un periodo particolarmente delicato della politica. Come si combatte un’importante battaglia come quella dei diritti Lgbtq+ in un momento di tensione sociale ed internazionale acuta come quella odierna?

Proprio nei momenti più difficili bisogna difendere con più forza i diritti e la democrazia. Quando la democrazia arretra, i diritti sono i primi a cadere. I diritti non vanno mai in standy-by, nemmeno quando il mondo è in fiamme o i sovranisti urlano più forte. I Pride servono esattamente a questo: a ricordarci la necessità di arginare l'odio, anche attraverso la visibilità e il coraggio.

Alla luce di quanto raccontato nel documentario, come crede si collocherà Papa Leone XIV rispetto all’omosessualità e ai diritti Lgbtq+?

Per ora Papa Leone sembra voler restare ancorato a posizioni conservatrici: ha ribadito, per esempio, che il matrimonio esiste solo fra un uomo e una donna. Ma una Chiesa che vuole davvero camminare con le persone deve riconoscere le loro vite, le loro famiglie, i loro amori. Continuare a negare questa realtà significa restare prigionieri del dogma.

Il disegno di legge Zan secondo alcuni analisti fu scritto appositamente per non passare dato il contrasto dell’articolo 2 con i Patti Lateranensi, cosa risponde a questa critica?

(Un incubo che potrebbe trovare riscontro nell’articolo 2 del disegno di legge Zan che, se interpretato letteralmente, potrebbe mettere in seria discussione il principio di libertà religiosa, scatenare un incidente diplomatico tra Santa Sede e Repubblica Italiana, nonché porre fuori legge S. Paolo con la lettera ai Romani, gli articoli 2356, 2357, 2358 del Catechismo e finanche S. Agostino https://www.dissipatio.it/alle-porte-del-vaticano/ )

Questa è una delle tante fake news messe in giro per affossare la legge. L'articolo 2 del ddl Zan che – ricordiamolo – è un disegno di legge contro i crimini d'odio, non limitava affatto la libertà religiosa: la garantiva. Stabiliva solo che la fede non può diventare un alibi per discriminare o incitare all'odio. I Patti Lateranensi non c'entrano nulla: nessun sarcedote o credente sarebbe mai stato punito per esprimere la propria fede. La verità è che la destra e certi ambienti ecclesiastici hanno usato questa menzogna per creare paura e bloccare una legge di civiltà.

Sui giornali spesso si scrive che la sinistra non sia più capace di trovare un dialogo con il mondo cattolico? È così, o è il contrario? Come si può risolvere l'impasse?

È il contrario: una parte della destra usa la fede come clava. Con il mondo cattolico, con chi accoglie, difende i fragili, lotta per le disuguaglianze, fa volontariato, c'è sempre stato dialogo. La sinistra parla un linguaggio concreto: diritti, lavoro, scuola, sanità. Quando dici che nessun bambino è di serie B, tutti i cattolici capiscono perfettamente di cosa si sta parlando.

Ritiene che l’Italia sia ancora molto indietro rispetto all’Occidente sul tema dei diritti Lgbtq+?

Sì. Questo governo, in linea con i governi sovranisti alla Orbàn, soffia sul vento dell'odio, diffondendo fake news sul gender e alimentando un linguaggio discriminatorio. Negli ultimi anni è stata portata avanti una vera e propria crociata contro le famiglie Lgbtqia+. C'è ancora tanto da fare: serve una legge contro i crimini d'odio, il matrimonio egualitario, il pieno riconoscimento della genitorialità. Su questi temi mi batto ogni giorno al Parlamento europeo.