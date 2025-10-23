Ma lo sapete chi sono i “poteri forti” che controllano il mondo? I grandi fondi d'investimento (BlackRock, Vanguard, State Street...). Hanno fatto incaz*are Trump e ora vogliono saccheggiare l'Europa

E quindi? Beh, se vi pare poco... Fondi del genere sono così ricchi, così strategici, così intrecciati con l'economia globale da poter essere in grado di influenzare, o peggio ricattare, governi e Paesi in base ai loro interessi speculativi. Interessi, si badi bene, che non coincidono quasi mai con quelli di esecutivi, nazioni e cittadini. È per questo che li chiamano i “poteri forti”, che sono temuti da tutti e che nessuno sa bene come funzionino. Certo, hanno amministratori delegati e dirigenti, ma le loro facce sono note giusto agli addetti ai lavori. Al popolo arriva forte e chiaro il loro nome: nomen omen. Abbiamo parlato di Blackrock, Vanguard e State Street. Loro sono i Big Three, i migliori del campo. Hanno partecipazioni azionarie in ogni azienda che conti. La lista è lunghissima, infinita, e impossibile da riportare per intero. Blackrock, per esempio, possiede tre quarti di Unicredit, è il principale azionista di Intesa e il secondo, dopo lo Stato italiano, di Eni, Enel, Terna e Snam, cioè il nostro fiore all'occhiello (almeno in teoria). Vanguard e State Street non possono certo lamentarsi, controllando rispettivamente il 3% di Generali e quote di Fineco. Infine, dato che siamo in un clima di guerra permanente, le Big Three detengono il 30% del capitale di Lockheed Martin, l'azienda statunitense che produce i famigerati caccia F-35.