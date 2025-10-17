Oh, sharia… Ma perché Trump e altri dicono che in Europa sta arrivando (o è già arrivata) la legge islamica? Forse qualcuno avrebbe dovuto leggere Houellebecq. E in Italia...

Nel suo discorso all’assemblea generale delle Nazioni Unite, Donald Trump ha accusato Londra di “voler passare alla sharia”, la legge religiosa islamica. Keir Starmer, il premier britannico, ha risposto con un sorriso di sufficienza: “Sciocchezze”, ha detto, come se bastasse il ridicolo per annullare un problema. Eppure, a guardare più da vicino, la questione non si dissolve nel fumo delle battute o della propaganda. Trump, come spesso gli accade, ha esagerato; ma esagerare non è mentire, è deformare una quota di verità sottostante, quella di un’Europa in cui la sharia è ospitata in frammenti, in spazi paralleli dove l’ordinamento civile arretra per “timidezza” o opportunismo.

L’ombra lunga delle “corti religiose”

Nel Regno Unito non esiste chiaramente alcuna legge islamica riconosciuta dallo Stato. Eppure – come ha documentato Hannah Baldock su Spiked e come ha paradossalmente riconosciuto la stessa Bbc in un debunking delle affermazioni di Trump – ci sarebbero oggi almeno 85 consigli della sharia, tribunali informali che “gestiscono dispute tra musulmani e garantiscono il rispetto delle norme islamiche”. Queste strutture non hanno forza legale, ma dispongono di un potere reale all’interno delle comunità. Lo si è scoperto già nel 2007, quando un’inchiesta televisiva di Channel 4, Undercover Mosque, mostrò imam che rifiutavano apertamente “la legge dei miscredenti” e invocavano un’autonomia religiosa completa.

In molti quartieri di Birmingham, Leicester o East London, la sovranità statale non è minacciata da milizie, ma da codici morali, arbitrati familiari, consuetudini che rendono “facoltativa” la legge nazionale. “Il Regno Unito non sta andando verso la sharia – scrive Baldock, esperta di terrorismo e radicalizzazione – la sharia è già qui per molti cittadini musulmani”.

Una presenza visibile soprattutto nelle questioni matrimoniali. Si calcola che oltre il 60 per cento dei matrimoni musulmani in Inghilterra non sarebbe registrato presso lo Stato, ma soltanto sancito da un contratto religioso, il nikah. In questo sistema, l’uomo può ripudiare la moglie in qualunque momento, mentre la donna, per separarsi, deve chiedere il consenso del marito. Una struttura patriarcale (che le femministe di professione da social si guardano ben dal denunciare, perché il patriarca non corrisponde all’identikit desiderato come bersaglio) che trasforma il diritto familiare in dispositivo di dominio, lasciando molte donne “abbandonate o intrappolate”, come ha osservato l’Home Office (Dipartimento dell’Interno) in un rapporto del 2018.

La politica ha reagito blandamente, per paura di “offendere le sensibilità culturali”. Così, mentre si celebrano matrimoni islamici non riconosciuti, esiste oggi persino un’app che consente di redigere testamenti conformi alla sharia, dove alle figlie spetta solo la metà dell’eredità dei figli maschi e dove si esplicita anche l’opzione della poligamia (piccolo dettaglio, vietata per legge).