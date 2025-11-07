“Sono entrata da padrona, non uscirò da cameriera”, indovinate chi lo ha detto? Al Teatro San Carlo sono partite le ispezioni ministeriali e ora Macciardi potrebbe cancellare le nomine al centro dell’inchiesta

Fulvio Macciardi sta facendo il giro, letteralmente. Dal giorno del suo insediamento il nuovo sovrintendente del San Carlo ha visitato gli uffici della Fondazione facendo domande e chiedendo chiarimenti. Pare che, almeno in via ufficiosa, abbia bloccato i risultati di un recente concorso e che non tutti i dirigenti siano esattamente i benvenuti. Evidentemente la strategia del silenzio non funziona più. Per i primi mesi della nostra inchiesta la linea della dirigenza è stata il “no comment”. Ogni volta che abbiamo tentato di metterci in contatto con i diretti interessati, nessuno ha voluto replicare. Poi ad agosto Macciardi è stato scelto come Sovrintendente dal Consiglio d’Indirizzo, facendo scattare d’ira il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che forse aveva immaginato di piazzare qualcuno dei suoi a capo di una delle realtà culturali più importanti di tutta la regione. I nomi a cui aveva probabilmente pensato, però, sono finiti nella nostra inchiesta, a partire dai bracci destri dell’ex sovrintendente Stephane Lissner, Emmanuela Spedaliere e Ilias Tzempetonidis (Direttrice generale e Direttore casting).
L’arrivo di Macciardi non è stata l’unica bomba di questo periodo. Tenuti al corrente di ogni nostra scoperta, la Procura di Napoli guidata da Nicola Gratteri ha scelto di avviare un’indagine, parallela a quella della Corti dei conti, attenzionata dal magistrato Catello Maresca, ora in consiglio comunale all’opposizione ed ex candidato sindaco del centrodestra a Napoli. Iinutile dire cosa questo abbia generato: persone in lacrime nei bagni della Fondazione, confessioni depositate in procura (tre persone) e almeno un avviso di garanzia inviato a qualcuno all’interno dell’ente lirico-sinfonico. Il castello, insomma, sta crollando. E Macciardi sembra voglia agire dove la legge, per svariati motivi, non arriva: molte delle nomine controverse e delle scelte fatte in questi anni, infatti, sarebbero perfettamente legali, anche se evidentemente controverse e poco chiare.
Ma non a tutti sta bene come Macciardi ha deciso di iniziare il suo mandato. Qualcuno, in più di un’occasione, avrebbe usato questa frase: “Sono entrata da padrona, mica posso uscire da cameriera”. Indovinate chi? Il riferimento è alla minaccia di “spoil system” che il giorno del suo insediamento l’ex sovrintendente del Teatro comunale di Bologna avrebbe paventato. Un’operazione, la sua, che potrebbe cambiare i ruoli di molte figure che sono finite nella nostra inchiesta e che in questi anni hanno goduto di compensi alti, spesso considerati poco regolari anche dal Ministero dell’Economia (Mef). Le storture sono anche di ordine “figliettistico”: l’attuale direttore artistico delle Officine Vigliena, per esempio, è il figlio della Direttrice Generale Spedaliere. Per alcune delle persone coinvolte, inoltre, c’è già aria di “pensionamento anticipato”.