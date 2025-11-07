“Sono entrata da padrona, non uscirò da cameriera”, indovinate chi lo ha detto? Al Teatro San Carlo sono partite le ispezioni ministeriali e ora Macciardi potrebbe cancellare le nomine al centro dell’inchiesta

Fulvio Macciardi sta facendo il giro, letteralmente. Dal giorno del suo insediamento il nuovo sovrintendente del San Carlo ha visitato gli uffici della Fondazione facendo domande e chiedendo chiarimenti. Pare che, almeno in via ufficiosa, abbia bloccato i risultati di un recente concorso e che non tutti i dirigenti siano esattamente i benvenuti. Evidentemente la strategia del silenzio non funziona più. Per i primi mesi della nostra inchiesta la linea della dirigenza è stata il “no comment”. Ogni volta che abbiamo tentato di metterci in contatto con i diretti interessati, nessuno ha voluto replicare. Poi ad agosto Macciardi è stato scelto come Sovrintendente dal Consiglio d’Indirizzo, facendo scattare d’ira il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che forse aveva immaginato di piazzare qualcuno dei suoi a capo di una delle realtà culturali più importanti di tutta la regione. I nomi a cui aveva probabilmente pensato, però, sono finiti nella nostra inchiesta, a partire dai bracci destri dell’ex sovrintendente Stephane Lissner, Emmanuela Spedaliere e Ilias Tzempetonidis (Direttrice generale e Direttore casting).