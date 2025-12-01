Enea compie un anno e Ultimo smentisce la presunta rottura con Jacqueline. Vederli festeggiare insieme è la dimostrazione che questi finti gossip hanno rotto il caz*o

compleanno del loro bimbo Enea, hanno pubblicato un video che racchiude tutti i momenti più belli di questi primi dodici mesi in tre. Ecco come si smentiscono i finti rumor, perché chi è fedele come loro alla propria privacy, dei comunicati ufficiali importa meno di zero…
Enea, “Il bambino che contava le stelle”, ha compiuto un anno. 30 novembre. Una data simbolo per l’universo di Ultimo. Una data in cui non solo il cantautore ha composto una delle sue canzoni più belle quanto intime, ma anche il giorno in cui è diventato papà per la prima volta. Perché si sa, a volte la vita fa dei giri immensi, ma poi torna sempre al punto di partenza. Una sorta di compleanno doppio, che Niccolò Moriconi ha scelto di festeggiare facendo anche un regalo ai suoi fan. Come? Con un video che è più di una calda carezza sul cuore. Ultimo, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un tenero filmato con dei momenti mai mostrati prima, di quelli che uno riservato come lui solitamente si tiene stretto. “La parte migliore di me”, il brano dedicato al figlio non ancora nato, scorre in sottofondo e, finalmente, la canzone trova la sua forma perfetta: Enea, quel bimbo arrivato e voluto prima nella testa, presente senza saperlo in tutte quelle canzoni in cui si fa cenno al desiderio di avere un figlio “troppo presto”.
Il video inizia a New York, dove Enea è nato, poi tutto si sposta nella loro casa a Roma: Ultimo al piano, Enea lì vicino, con i piedini ancora incerti e quella goffaggine dolce dei primi passi. Poi il momento che ha sciolto anche chi è sempre pronto a puntare il dito: Enea che allunga la manina verso le corde della chitarra di Ultimo, con le piccole dita paffute che toccano lo strumento quasi già sapendo cosa fare. E che sia destino o solo suggestione non importa: la musica è magia. Soprattutto quando arriva dopo mesi di rumor insistenti che volevano Ultimo e Jacqueline prima in crisi nera, poi addirittura definitivamente separati. E giù di sentenze da parte di quei leoni da tastiera che sanno solo giudicare la vita degli altri senza mai spostare il naso dal computer. Ah la vita vera. Perché loro restano insieme senza bisogno di sbandierarlo in rete ogni secondo, la vita continua e si vive anche senza condividendo ogni istante sui social. Sì, Ultimo e Jacqueline rispondono in questo modo a tutti quelli che li vorrebbero separati, con delle immagini che valgono più di mille smentite e comunicati ufficiali. Si può dire? Noi nel dubbio lo diciamo lo stesso: questi finti gossip hanno davvero rotto il cazzo.