Enea compie un anno e Ultimo smentisce la presunta rottura con Jacqueline. Vederli festeggiare insieme è la dimostrazione che questi finti gossip hanno rotto il caz*o

Il video inizia a New York, dove Enea è nato, poi tutto si sposta nella loro casa a Roma: Ultimo al piano, Enea lì vicino, con i piedini ancora incerti e quella goffaggine dolce dei primi passi. Poi il momento che ha sciolto anche chi è sempre pronto a puntare il dito: Enea che allunga la manina verso le corde della chitarra di Ultimo, con le piccole dita paffute che toccano lo strumento quasi già sapendo cosa fare. E che sia destino o solo suggestione non importa: la musica è magia. Soprattutto quando arriva dopo mesi di rumor insistenti che volevano Ultimo e Jacqueline prima in crisi nera, poi addirittura definitivamente separati. E giù di sentenze da parte di quei leoni da tastiera che sanno solo giudicare la vita degli altri senza mai spostare il naso dal computer. Ah la vita vera. Perché loro restano insieme senza bisogno di sbandierarlo in rete ogni secondo, la vita continua e si vive anche senza condividendo ogni istante sui social. Sì, Ultimo e Jacqueline rispondono in questo modo a tutti quelli che li vorrebbero separati, con delle immagini che valgono più di mille smentite e comunicati ufficiali. Si può dire? Noi nel dubbio lo diciamo lo stesso: questi finti gossip hanno davvero rotto il cazzo.