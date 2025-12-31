I film e le serie tv più belle del 2025? La lista di MOW: da Slow Horses a Pluribus, passando per Mission Impossible con Tom Cruise. Andate al cinema (o recuperateli in streaming)

Buondì (più o meno) mi sono chiarita le idee (non è vero) allora ti direi un paio di film. Se guardo l’aspetto internazionale mi viene da dire Frankenstein ma in realtà è più una questione di estetica. Per me il film poteva durare molto meno, ma lo premio come film dell’anno per l’estetica e per Mia Goth perché sappiamo tutti che sono tutti bravi, sono tutti dei mostri in quel film, però, per me onestamente ha schiacciato tutto il resto (è il lato positivo d’altra parte, perché c’è uno studio che secondo me in pochi fanno). Per quanto riguarda il cinema italiano metto Primavera di Damiano Michieletto, perché è un debutto alla regia e Tecla Insolia è una garanzia, Riondino è una garanzia e poi io sono appassionata di roba vecchia: parla di Vivaldi, di musica e del Settecento, quindi per me ha già vinto un po’ a prescindere. Se parliamo di invece serie televisive in realtà quest’anno non ho visto quasi niente, se non l’ultima serie di Sky su Amadeus, che poverina non ce la fa a scalzare il film del 1984.

