Tom Cruise è un gran figo: ha più ossa rotte che Oscar, ma meriterebbe molto più di un premio alla carriera

Ma soprattutto ti permette di volare basso, di lavorare sodo, di inquadrare il tuo lavoro in un’ottica non solo meno snob, ma anche meno passivo-aggressiva. Con Top Gun: Maverick, uscito nelle sale poco dopo la fine della Pandemia, Tom Cruise ha regalato al settore cinematografico e alle sale dieci anni di vita, alla pari del Barbenheimer dell’estate del 2023, quando due film di due registi “alti”, Christopher Nolan e Greta Gerwig, riportarono il mondo nelle sale cinematografiche. Perché essere più grati a un Nolan o a una Gerwig, che parlano di bomba atomica e femminismo, che non a Tom Cruise e ai suoi action movie? Parliamo di franchise e facciamo davvero fatica ad accostare altre produzioni a Mission impossible, un’opera d’arte che ha riscritto un genere a partire dal 1996. In The final reckoning, uscito quest’anno, c’è una scena bellissima, impeccabile, complessa, sia in termini di realizzazione che in termini attoriali, ma soprattutto lenta, cupa, silenziosa, drammatica. Quando Ethan Hunt si immerge per raggiungere nelle profondità del mare un grande sottomarino affondato decenni prima, il tempo si ferma, cosa che in un film d’azione non dà esattamente una spinta, soprattutto se la poni oltre la prima metà del film, quando il pubblico si aspetta che gli eventi precipitino. Ma la premessa a questa scena è fondamentale: Ethan Hunt sta probabilmente tentando l’impossibile, ma un impossibile più impossibile di tutto ciò che finora ha dimostrato di poter fare. Tom Cruise scende nel cuore di un buio glaciale e a ogni minuto che passa aggiunge un livello di difficoltà alla sua missione.