Cosa c'entra Chiara Poggi con Ilaria Alpi? Il mistero del certificato di morte della giornalista uccisa in Somalia ritrovato a Garlasco. Cosa collega le due storie e altre cose molto strane

Sono solo stupide ipotesi che non vogliono dire nulla. Da quelle parti vi sono piccoli e grandi attori nel settore del riso, una filiera molto delicata e soprattutto molto breve, composta da pochi trader a livello internazionale, nei quali si concentra un potere contrattuale immenso. Il riso, oltre ad essere un alimento determinante alla sicurezza alimentare dei paesi asiatici, mediorientali e africani (Iran, Siria, Libano e Libia inclusi), trasportato nei container via terra e via mare è talvolta utilizzato per camuffare armi e cocaina. Ma il riso è una commodity come le altre. Basti pensare che la nave XXI Ottobre della società somala Shifco filmata da Alpi e Hrovatin era stata finanziata dalla Cooperazione italiana, un ente operativo del ministero degli Esteri che trasportava pesce, oltre agli Ak-47 che compaiono nei pochi fotogrammi a noi pervenuti. Ma siamo certi non vi fosse dell’altro sul resto della flotta di cui non si è saputo più nulla? E perché non si è saputo più nulla? In giro, si racconta, tra l’altro, che nel 1994, quando Alpi e Hrovatin vennero uccisi, il traffico di riso da Ravenna a Bosaso s’interruppe per un po’. Ad ogni modo, il pavese è anche costellato di personaggi assurdi. L’avvocato Massimo Lovati, ad esempio, fa strani sogni in cui potenti e intoccabili organizzazioni criminali ci mettono “due secondi a spararti in bocca”, perché “la verità” sull’omicidio Poggi “non verrà mai fuori”. Oppure personaggi come l’ex assessore “sceriffo” di Voghera – a qualche chilometro da Garlasco – Massimo Adriatici, che se ne va in giro armato ad ammazzare a sangue freddo spacciatori nord-africani (è attualmente indagato per omicidio volontario, perché secondo la procura di Pavia non può trattarsi di legittima difesa), il quale spiegò che la pistola gli serviva per tutelarsi, dati gli “importanti segreti d’ufficio” da lui custoditi. Certamente l’arcano che alberga in Adriatici non sarà il nome dell’assassino di Ilaria Alpi, forse qualcosa di più becero e semplice intuizione, avente a che fare con il sistema Pavia e non con l’omicidio di Chiara Poggi in sé, dato che l’ecosistema mafioso che si profila sull’orizzonte padano descrive uno squarcio nella nostra società più profondo di quanto si potesse pensare. Uno spaccato che parte dal più stupido degli spacciatori e arriva davvero in alto, sino a raggiungere le più raffinate intelligenze di quel mondo inaccessibile che nessuna inchiesta, mai e poi mai, dovrebbe nemmeno lontanamente sfiorare. E allora domandiamoci ancora una volta, perché tra tutti i luoghi possibili e immaginabili, proprio a Garlasco si dice sia stato ritrovato il certificato di morte di Ilaria Alpi?