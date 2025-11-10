Delitto di Garlasco: alla Bozzola “qualcosa di sconvolgente”. Savu fa parlare il suo avvocato e scrive: “sarei morto”

In particolare le tante affermazioni che fa su Chiara Poggi che avrebbe “scoperto” qualcosa di compromettente inerente al santuario della Bozzola: un “grosso giro” che coinvolgerebbe, secondo quanto riferito dallo stesso Savu anche in passato, pratiche sessuali e una rete di sfruttamento che coinvolgevano persone influenti e note a Garlasco e non solo. Le parole circolate, sia in interviste rilasciate durante la latitanza sia nei resoconti dei familiari e dei collaboratori — in particolare di un memoriale consegnato dai legali del nipote di Savu, Cleo Koludra Stefanescu — suggeriscono scenari inquietanti: racconti su riti satanici, devianze sessuali e compensi monetari ai ragazzi coinvolti, con cifre indicate intorno ai due o tremila euro, e di pratiche che avrebbero spinto la giovane a essere considerata pericolosa dai presunti responsabili.

È essenziale sottolineare che si tratta di contenuti riferiti da Savu e da persone a lui vicine e che non costituiscono, allo stato, riscontri giudiziari che colleghino effettivamente quelle ipotesi all’omicidio di Chiara Poggi. Ma non si possono ignorare, soprattutto ora che il difensore di Savu, Roberto Grittini, ha descritto il suo assistito come “depositario di alcuni segreti” e ha invitato i magistrati di Pavia a ascoltarlo ufficialmente. Anche perché a dare spessore alla tesi avanzata da Savu è il contributo del nipote, Cleo Koludra Stefanescu, anch’egli detenuto. Stefanescu avrebbe consegnato ai suoi legali un memoriale, datato 28 maggio 2025, nel quale riporta conversazioni attribuite allo zio proprio in merito al delitto di Garlasco: gli avrebbe riferito del “colloquio con una ragazza di Garlasco”, che lo avrebbe “messo a conoscenza di un grosso giro di pedofilia e di una specie di prostituzione”. E’ chiaro che le rivelazioni di Savu e del nipote — sebbene di grande impatto mediatico — non si traducono automaticamente in elementi processuali, ma vale la pena approfondirle e analizzarle anche semplicemente per valutare la loro corrispondenza con fonti indipendenti, testimonianze e riscontri documentali o tecnici.