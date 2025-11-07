Delitto di Garlasco, Savu vuole essere ascoltato: “Chiara Poggi conosceva il segreto della Bozzola”. E sullo strano incontro tra avvocati, le ricerche sul web e l’unghia scomparsa…

Il personaggio è quello che è e il suo passato, fatto di piccoli reati, tentativi di estorsione e ricatti da delinquentello, non aiuta a renderlo credibile. Ma forse, ora che è in carcere in Italia, gli inquirenti lo ascolteranno ancora. Ma quelli di Pavia o quelli di Brescia? E perché, pur sapendo che i magistrati vorranno vederlo e parlare con lui, ha deciso di insistere proprio adesso? Secondo la sua versione, sostenuta dal legale Roberto Grittini, la morte di Chiara Poggi sarebbe direttamente collegata a un presunto giro di abusi e prostituzione, anche minorile, che si sarebbe consumato all'interno del santuario. Chiara, secondo Savu, avrebbe scoperto qualcosa e per questo sarebbe stata eliminata. "Mi ha parlato - ha detto il legale del rumeno - di un collegamento tra la morte di Chiara Poggi e quanto lei avrebbe saputo di ciò che accadeva nel santuario della Bozzola. Secondo Savu, Alberto Stasi è estraneo all’omicidio".

Di sicuro quella ragazza aveva fatto delle ricerche, precise e mirate, su alcuni argomenti come gli abusi sui minori e la Bozzola stessa. Così come si era doumentata sulle procedure da seguire per sporgere una denuncia. Una pista che gli inquirenti non hanno mai suffragato con prove concrete, ma che acquista un nuovo peso alla luce del profilo controverso del suo accusatore e della tempistica del suo arresto. Perché Savu, per anni irreperibile, è stato ritrovato e fatto rientrare in Italia solo ora?