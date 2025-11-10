E nel discorso per la Giornata per le forze armate Crosetto tira fuori la “guerra cognitiva”: quindi è ufficiale, ci stanno fottendo il cervello? Ne abbiamo parlato con l’esperto Emanuel Pietrobon

Qual è la definizione accettata di guerra ibrida? E davvero è “invisibile”, come dice il ministro, perché giocata sui dati?

Non esiste una definizione univoca di guerra ibrida né c'è un vero accordo su come chiamarla. Da noi è conosciuta come guerra ibrida, negli Stati Uniti è nota come guerra di quinta generazione, in Cina è chiamata guerra senza limiti, in Russia è semplicemente la guerra di nuova generazione. Tanti nomi per descrivere, in fin dei conti, la stessa forma di guerra: non convenzionale, non dichiarata, non guerreggiata, priva di dimensione spazio-temporale definita, combattuta da "civili a uso duale" - attivisti, criminali, guerriglieri, hacker, influencer, sabotatori, sindacalisti, speculatori, terroristi, eccetera. La guerra convenzionale è combattuta da soldati in divisa e carri armati su campi di battaglia precisi, dunque puoi sapere con esattezza contro chi combatti, dove, come e perché. La guerra ibrida può essere appaltata davvero a chiunque e può possedere o non possedere obiettivi definiti e confini fisici, dove per assenza di territorialità si intende la possibilità che possa avvenire in domini immateriali come la rete e la mente. La guerra ibrida, a seconda delle forme assunte, può essere visibile o sottocutanea. Farò gli esempi concreti: un attentato contro un ministro o una fabbrica compiuto da un'organizzazione terroristica messa in piedi da uno stato è un atto più che visibile - ed è un atto di guerra ibrida. Una campagna di condizionamento dell'opinione pubblica basata sulla rete, e mescolante meme, reportage e semi-verità, può risultare non soltanto ardua da intercettare mentre è in fase di svolgimento, ma gli stessi elementi che la compongono, dall'influencer che pubblica un video a un sito-replica che sforna bufale, potrebbero essere visti e trattati come dei singoli episodi data l'assenza di collegamenti diretti tra loro.

L’Italia che progressi ha fatto nella comprensione di questo fenomeno?

Siamo partiti in ritardo nella comprensione delle guerre ibride, ma oggi stiamo andando a passo svelto e confido nel mantenimento della tendenza. A partire dal governo Draghi, che ha inaugurato i lavori della tanto attesa Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, abbiamo intrapreso un percorso di crescente coscientizzazione sul fenomeno, che, durante l'era Meloni, ha anche portato all'elaborazione di proposte in materia di guerre cognitive e adattamento della sicurezza nazionale alle sfide della contemporaneità provenienti da singoli decisori di vari partiti e da istituzioni come CASD, ISPI e IAI. Certamente, tutto ciò che ho elencato rappresenta un punto di partenza molto grezzo. La strada da fare è lunga e piena di ostacoli, a partire dalla mancanza di un vero e proprio corpo di esperti in conflittualità ibrida. Salotti televisivi, centri studi, università e partiti politici, tutti più o meno in egual misura, sono sovrappopolati di persone che non sanno la distinzione tra operazione psicologica e operazione cognitiva, che riducono le guerre ibride a una mera questione di disinformazione e che seguono cattivi maestri - come i sostenitori della fantomatica "dottrina Gerasimov" -, formando, così, pessimi allievi.

Siamo probabilmente molto più indietro rispetto a Usa e Cina, ma rispetto ad altri Paesi europei?

Vorrei approfittare di questa domanda per sfatare un mito: noi italiani all'interno dell'Europa non facciamo né meglio né peggio di altri, poiché la situazione è tendenzialmente disastrosa dalla Scandinavia al Mediterraneo. Gli apparati securitari di Francia e Germania, che sono le potenze-guida dell'Unione Europea, hanno dimostrato a più riprese la loro impreparazione a fronteggiare le minacce asimmetriche e ibride provenienti da stati e attori non-statali, come il terrorismo. La Francia ha problemi di infiltrazioni terroristiche all'interno di forze dell'ordine, forze armate e Legione straniera. La Germania, da quando ha avuto inizio la grande guerra di Ucraina, è stata vittima di sabotaggi eclatanti alle sue infrastrutture critiche, dal Nord Stream 2 alla rete ferroviaria. Se la cavano meglio quei paesi come Finlandia, Baltici e Polonia che, rappresentando la prima linea della nuova Cortina di Ferro, hanno costruito anzitempo centri di eccellenza e introdotto corsi ad hoc nei curricoli universitari, formando civili e militari altamente preparati in controinsorgenza, difesa cibernetica e operazioni psicologiche.