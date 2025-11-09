Ode a Peppe Vessicchio (non Beppe), ora Dio si metterà in fila con il flauto per farsi dirigere da lui

La notizia è arrivata così, di colpo, come una nota lunga che si interrompe di colpo a metà battuta: Peppe Vessicchio non c’è più. E tutti, improvvisamente, ci siamo accorti che nella nostra colonna sonora quotidiana c’era lui, sempre. Non serve nemmeno nominarlo per intero — “Vessicchio” basta e avanza, come “Mozart” o “Totò”. In Italia, dire “Vessicchio” è dire “musica”, “ironia”, “ordine armonico nell’universo”, Non puoi dire neanche “barba”, senza pensare a Vessicchio. Quella barba da profeta stanco che entra in scena al Festival di Sanremo. Non serve che diriga, basta che ci sia. Vessicchio era una liturgia, come i ritornelli che girano sempre sulle stesse note, come Montalbano che fa sempre le stesse cose, come le strutture dei romanzi di Simenon sempre uguali. Sono cose che rassicurano. Ecco, se una colpa devo dare a Vessicchio è l’essere stato rassicurante. Quanto mi sarebbe piaciuto vederlo, in punto di morte, urlare: “Sanremo fa schifo, i testi fanno schifo, fate schifo tutti” e poi tirare fuori una chitarra elettrica, spedalare sui distorsori e pettinarli tutti. È l’unico direttore d’orchestra che abbia mai avuto lo stesso indice di popolarità di un cantante pop. Forse più. Perché nel momento in cui appariva, tutto tornava a posto. Anche le canzoni peggiori sembravano meno peggiori. Persino le stonature diventavano filosofiche: sul palco di Sanremo la stonatura diventava verità, se c’era Vessicchio a dirigere.

Un ragazzo di Bagnoli, con il padre che lavorava all’Eternit e muore d’amianto — la musica, per lui, diventa un modo per non morire anche lui soffocato. Architetto mancato, arrangiatore autodidatta, debutta scrivendo per Arbore e cantando “Siamo meridionali” con la stessa ironia con cui, quarant’anni dopo, avrebbe diretto l’orchestra con la mano sinistra, mentre con la destra salutava il pubblico, i piccoli gesti di un grande Maestro. Diceva sempre che “la musica è come la matematica, ma con più anima”. Il che è sbagliato, perché anche l’anima è matematica, ma glielo perdoniamo: Vessicchio era nazional-popolare, qualche sbavatura retorica ci sta.