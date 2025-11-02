Ballando con le Stelle è un fake clamoroso?? Supposta sanzione in arrivo per Brilli, il dispetto della giuria a Mariotto, Rossella Erra NON se ne va?

Polvere sotto al tappeto? Andiamo a perlustrare: ci giunge voce, e ribadiamo voce, che una concorrente in particolare, Nancy Brilli, abbia firmato per fare nove puntate e fine, senza l'opzione del ripescaggio. Così reciterebbe il suo contratto (non caschiamo certo dal pero, ogni partecipante ne sigla uno) e anche questo motivo, ossia il fatto che non sarebbe in gara per restare fino alla fine, le ha evitato, almeno in diretta, un intervento a muso duro in merito al chiacchierato ampio utilizzo di bot che la sua agenzia avrebbe comprato per lei al televoto social - ne abbiamo già scritto qui. Comunque, l'attrice sarebbe stata fortemente rimbrottata dietro le quinte dello show già dopo la terza puntata: il trucchetto a occhio messo in atto per 'gonfiare' le proprie preferenze social, tra l'altro unica modalità di televoto, sarebbe troppo evidente e ciò minerebbe, dunque, la credibilità del programma. Questo il problema: l'apparenza, non la sostanza.

Non è la prima volta che accade qualcosa del genere a 'Ballando con le Stelle': si dice che in precedenti edizioni almeno due partecipanti sarebbero stati perfino sanzionati dalla produzione per aver fatto ricorso ai bot allo scopo di risultare più amati dal pubblico di quanto fossero effettivamente (e, quindi, scalare posizioni nella classifica finale di ogni puntata). L'attore turco Furkan Palali e il sedicente ex bimbo Kinder Alessandro Egger? Ssssssh, è un segreto! Vogliamo forse fidarci delle malelingue dalla bocca larga? Le stesse che, ora, spifferano che ci sia aria di un provvedimento simile, ossia una ipotetica sanzione sempre 'sotto coperta', per Brilli visto che dopo l'ammonimento già subito, sui social continuerebbero a 'votarla' dall'India e dalle Isole Fiji... Ops!