Ballando con le Stelle è un fake clamoroso?? Supposta sanzione in arrivo per Brilli, il dispetto della giuria a Mariotto, Rossella Erra NON se ne va?

Visto che cinque ore di diretta settimanale non bastano a raccontare proprio tutto, su RaiPlay è disponibile 'Ballando Segreto', lo spin-off in cui i concorrenti di 'Ballando con le Stelle' in settimana svuotano i cestini delle proprie insoddisfazioni post performance in faccia a Milly Carlucci, lamentandosi della giuria, del tempo che fa, degli acciacchi. Ma soprattutto, appunto, della giuria. Per intenderci: Marcella Bella ha spifferato che ficcherebbe volentieri due dita negli occhi a tutti quanti, ogni volta che riceve voti bassi - ovverosia quasi sempre. Per la gioia della conduttrice che l'ha incitata: 'E allora fallo! Fallo in diretta!". Sempre e comunque con grande garbo, ipotizziamo. Ma potrà mai esistere un 'Ballando' più 'segreto' di così? Forse sì. E potremmo essere in grado di rivelarvelo grazie a un sapiente mix di gole profonde anarchiche, spettatori chiacchierini presenti in studio durante le varie dirette e linguacce (biforcute?) di ogni tipo. Che dicono la verità? Chissà! Di certo, ne danno una versione parecchio gustosa, per non dire a tratti 'illuminante'. Pronti? Balliamoci 'sto velenosissimo merengue, rigorosamente al condizionale ma, ve lo assicuriamo fin da ora, scatenatissimo...
Polvere sotto al tappeto? Andiamo a perlustrare: ci giunge voce, e ribadiamo voce, che una concorrente in particolare, Nancy Brilli, abbia firmato per fare nove puntate e fine, senza l'opzione del ripescaggio. Così reciterebbe il suo contratto (non caschiamo certo dal pero, ogni partecipante ne sigla uno) e anche questo motivo, ossia il fatto che non sarebbe in gara per restare fino alla fine, le ha evitato, almeno in diretta, un intervento a muso duro in merito al chiacchierato ampio utilizzo di bot che la sua agenzia avrebbe comprato per lei al televoto social - ne abbiamo già scritto qui. Comunque, l'attrice sarebbe stata fortemente rimbrottata dietro le quinte dello show già dopo la terza puntata: il trucchetto a occhio messo in atto per 'gonfiare' le proprie preferenze social, tra l'altro unica modalità di televoto, sarebbe troppo evidente e ciò minerebbe, dunque, la credibilità del programma. Questo il problema: l'apparenza, non la sostanza.
Non è la prima volta che accade qualcosa del genere a 'Ballando con le Stelle': si dice che in precedenti edizioni almeno due partecipanti sarebbero stati perfino sanzionati dalla produzione per aver fatto ricorso ai bot allo scopo di risultare più amati dal pubblico di quanto fossero effettivamente (e, quindi, scalare posizioni nella classifica finale di ogni puntata). L'attore turco Furkan Palali e il sedicente ex bimbo Kinder Alessandro Egger? Ssssssh, è un segreto! Vogliamo forse fidarci delle malelingue dalla bocca larga? Le stesse che, ora, spifferano che ci sia aria di un provvedimento simile, ossia una ipotetica sanzione sempre 'sotto coperta', per Brilli visto che dopo l'ammonimento già subito, sui social continuerebbero a 'votarla' dall'India e dalle Isole Fiji... Ops!
A proposito di votazioni, veniamo ora alla giuria. Gli appassionati del programma, ovverosia chiunque riesca a restare pressoché sveglio nonostante le infinite ore di diretta del sabato sera, lo sanno bene: Guillermo Mariotto è sempre l'ultimo ad alzare la paletta, questo il suo turno. E sempre gli appassionati del programma avranno ben visto che, da svariate edizioni, il giurato si mostra perennemente in difficoltà quando appunto tocca a lui: impiega parecchio tempo a trovare il voto che vorrebbe affibbiare al concorrente, come se fosse all'apice di ogni indecisione tutte le volte. Succede perché lo è davvero? Lo fa per creare quel po' di suspance allo show? Possibile.
Ci giunge, però, una gustosa versione per spiegare i suoi oramai rituali tentennamenti in quella contingenza. Ed è croccante assai: la somma totale dei voti per ogni perfomance dei partecipanti sarebbe già stata decisa a monte, prima ancora che si esibiscano. Gli altri giurati, però, non comunicherebbero a Mariotto il loro parziale individuale. Perché? Perché non nutrirebbero enorme simpatia nei suoi confronti. Così, il povero Guillermo, si ritroverebbe ogni volta a calcolare a mente quanto debba dare per fare i modo che i conti tornino. In diretta.
Se le cose stessero realmente così come ci è stato spifferato, gli andrebbe conferita seduta stante una Laurea in Aritmetica ad honorem, povera anima! Ma quindi stiamo sostenendo che i voti, proprio quelli della giuria, siano già stabiliti da copione, a prescindere da come saranno le esibizioni? Non oseremmo mai affermare con certezza una eresia simile, siamo soltanto umili ambasciatori che non portano pena... al massimo caffeucci!
Infine, dulcis in fundo, molte persone che hanno assistito in studio a diverse dirette, non solo di questa edizione, sono venute a riportarci un curioso fatto: almeno i tribuni del popolo, o come li vogliamo chiamare, insomma tutti quei personaggi che non fanno parte della giuria ma stanno nel cast a dire la loro perché, ovvio, la trasmissione non può terminare prima dell'alba, sarebbero dotati di auricolari da cui si farebbero suggerire i sapidi interventi che gli tocca fare in trasmissione. Non qualcosa di implausibile per quanto riguarda il sempre spontaneo mondo dei talent tv. Per esempio ricordiamo, e ricordiamo bene, che a 'X Factor' 2019 Mika, durante un'ospitata, aveva consigliato ai giudici di turno di sentirsi liberi di dire ciò che gli venisse in mente, 'senza ascoltare gli auricolari' (coi suggerimenti degli autori).
Tornando a 'Ballando con le Stelle', pare che qui la situazione, vista dal vivo sia piuttosto divertente: i tribuni starebbero tutto il tempo 'in ascolto', per poi nascondere in fretta e furia questi 'aiutini' sotto banco (o portandosi avanti le chiome) nel momento in cui vengono inquadrati per intervenire. Le volte in cui si ritrovano chiamati in causa 'senza preavviso', rare rispetto all'ordine in cemento della scaletta, gli sciagurati si vedrebbero quindi costretti a digi-evolversi in veri e propri Flash per malcelare l'hardware con cui verrebbero imbeccati dagli autori e dire comunque qualcosa.
Non sempre, quindi, c'è il tempo di comprendere per bene la dritta e così spunterebbero fuori 'discorsi' perfetti per i social proprio perché risulta complesso coglierne il senso compiuto. Ieri sera, per citarne una, abbiamo ammirato una splendida Rossella Erra che s'è lanciata in un panegirico tanto appassionato quanto surreale riguardo a una ipotetica liaison tra Barbara d'Urso e il 'suo' ballerino professionista Pasquale La Rocca. Ci è finita in mezzo pure dell'insalata, per qualche imperscrutabile motivo. Posto che potrebbe essere comunque e al 100 % farina del sacco della tribuna in questione, sul suo conto abbiamo una possibile certezza da riportare: contrariamente alle voci lanciate da - citiamo le fonti, per carità! - i sempre informatissimi Giuseppe Candela e Gabriele Parpiglia, il ruolo di Erra non sarebbe (mai stato) assolutamente in bilico per la prossima edizione dello show. Nonostante il fatto, forse questo sì verosimile, che possa aver perso la simpatia di un componente della giuria. Uno (o una, pari opportunità sempre!) soltanto. Comunque, una quisquilia del tutto ininfluente sui suoi destini lavorativi all'interno della trasmissione, tanto oggi quanto domani. Chissà che rosicata, però, per il membro della giuria in questione ritrovarsi 'quisquilia' senza pieni poteri sulle altrui sorti. E varrebbe per tutti, scriveremmo lo stesso se il giurato 'segreto', e 'arrabbiato', rispondesse al nome di Canino, Smith, Mariotto, l'autrice della newsletter più letta d'Italia, Ivan Zazzaroni o chi lo sa... perfino Alberto Matano! Perché no? Intanto, dal nostro MOWBallando Segreto è tutto, a domenica prossima... Se qualcuno non ci ficca 'due dita negli occhi', per citare a sempre forte, tosta e indipendente Marcella Bella, prima!