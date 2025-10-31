Delitto di Garlasco, la villa dove viveva Alberto Stasi non si riesce a vendere: nessuno vuole la casa di uno che ha ammazzato la fidanzata? E se invece di un assassino fosse innocente?

C’è una sentenza che pesa, ma che potrebbe essere riscritta. Alberto Stasi nel 2015 è stato condannato a sedici anni di reclusione per l’omicidio di Chiara Poggi. Il delitto di Garlasco, ormai ovunque da mesi non si parla che di questo. Di quello che è successo e non è successo la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli. Davvero Stasi ha ucciso la sua fidanzata? Due assoluzioni, poi un ribaltamento totale. Per la giustizia italiana al momento è lui il solo assassino. Eppure i motori sono stati riazionato con l’avvio di una nuova inchiesta. Stavolta però al banco degli imputati c’è Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, su cui grava l’accusa di omicidio in concorso. Con chi? Ma facciamo un passetto indietro. Perché “l’etichetta” di assassino della propria fidanzata ha un peso, non da poco, che di rimando si è poi esteso a tutta la famiglia di Alberto. Infatti non è ancora stata venduta la casa dove ha trascorso la sua adolescenza. Per intenderci, la casa dove viveva quando era fidanzato con Chiara. Il che vuol dire che molto probabilmente quando uscirà dal carcere, ricordiamo che al momento si trova in regime di semilibertà, potrà tornare nella villa di via Carducci, che la sua famiglia acquistò in quel di Garlasco ormai 25 anni fa, quando si trasferirono da Liscate. Una casa che, sembrerebbe, volessero vendere già nel 2009 per scappare da quel paese. Troppa pressione.