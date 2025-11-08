A House of Dynamite su Netflix racconta bene di come la Guerra Fredda non sia mai davvero finita. E per l’escalation nucleare nessuno è pronto, nemmeno gli Usa

Un bacio al marito e al bambino, caffè da asporto, il solito traffico di Washington D.C. lungo il tragitto verso la Casa Bianca. Quello di A House of Dynamite, diretto da Kathryn Bigelow (The Hurt Locker e Zero Dark Thirty – quest’ultimo uno dei film più importanti sull’America post 2001), presentato alla Mostra di Venezia 2025 e ora disponibile su Netflix, è il solito inizio del solito giorno in ufficio. Poi qualche battuta con i colleghi, mille documenti da controllare e firmare. I protocolli, nel centro di comando strategico nucleare Usa, sono stringenti. Teoricamente comprendono ogni possibile scenario. “E menomale!”, direbbe Totò. Insomma, in una giornata come un’altra i radar di una base americana in Alaska individuano un missile atomico in volo dal Pacifico. Chi l’ha lanciato ancora non si sa, ma la direzione è il territorio Usa. La negazione degli analisti porta a pensare a una semplice provocazione nell’eterna partita a scacchi della geopolitica. Talvolta può essere una flotta che si muove verso una costa per mettere pressione ai nemici, in altri casi il gioco dei non detti in diplomazia. Questo è il gioco in cui siamo immersi e che, come ha detto la stessa regista, abbiamo “normalizzato”. Fatto sta che Olivia Walker (Rebecca Ferguson) si trova a dover gestire l’emergenza. Perché quei missili stanno andando suborbitali e il sistema di difesa statunitense fa cilecca. Del resto le probabilità di colpire il bersaglio in volo erano solo del 61%, dice il vice consigliere per la sicurezza nazionale Jake Bearington (Gabriel Basso). Praticamente il lancio di una moneta. 18 minuti e sarà impatto. Sia il sottosegretario alla Difesa (Jared Harris) sia il POTUS (Idris Elba – sembra Trump ma non è) chiedono risposte: sono stati i cinesi? Forse le “canaglie” Iran o Corea del Nord? O, come ai vecchi tempi, i russi? L’esperto da interpellare è sempre un altro, la decisione slitta di continuo, mentre il tempo passa e la tragedia si avvicina. Dei milioni di protocolli resta poco e nulla. Solo la decisione dell’inquilino della Casa Bianca.