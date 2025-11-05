L’illusione del genio libero. Discorso sull'impossibile dialettica tra artista e manager

C’è un’altra verità che pochi vogliono accettare: il tempo passa. E qualcuno, nel team, deve avere la visione di ciò che sarà — soprattutto per chi ha iniziato tardi la propria carriera. Perché ogni progetto artistico ha una curva, e senza pianificazione si trasforma in parabola discendente. L’arte non può vivere di improvvisazione. Serve chi sappia vedere oltre l’istante, chi comprenda il mercato, la maturità del pubblico, la realtà anagrafica. Come ricordava Julia Roberts, che rifiutò una parte offertale da Mel Gibson perché la giudicava “vecchia” per il ruolo: il tempo cambia tutto — anche gli occhi di chi ti guarda. E quanti comici italiani, arrivati a una certa età, sono scomparsi senza un perché? Risparmiamo i nomi: basta guardarci intorno. La differenza, come sempre, è nella visione. Ci sono fenomeni irripetibili come Lino Banfi, Renato Pozzetto e pochi altri, appartenenti a un’epoca diversa, forgiati da anni di sacrifici e palchi veri. Hanno resistito perché hanno cominciato presto e non hanno mai smesso di costruire. E nella musica, la domanda resta la stessa: “Perché artisti come Vasco, Ligabue, Zucchero non hanno mai cambiato manager?” La risposta è semplice: perché hanno capito che la fedeltà alla visione vale più di mille reinvenzioni improvvisate.