In risposta a Chiara Valerio che commenta Pasolini: cara, Pier Paolo non era un'eroina da Pride tra Lady Oscar e Occhi di gatto. Né un simbolo come il tuo “dentifricio gay”

L’uso posturale del cosplay è in questa storia illuminante. Impone forse di immaginare un Pasolini che cristologicamente risorge per intonare sul carro del Pride Occhi di gatto abbracciato a Elly Schlein, Elodie e la stessa Chiara Valerio, magari trasfigurato nell’uniforme di Lady Oscar. D’istinto, preso atto di queste parole, si è sfiorati dall'idea di consultare le persone ancora in vita che hanno avuto familiarità con lo scrittore per conoscere dalla loro voce diretta, se ovviamente ne hanno memoria, quali tra questi “prodotti”, dunque innanzitutto le singole “marche” brillassero nel quotidiano domestico dell’“omosessuale” Pier Paolo Pasolini, anzi, detto con lente d’ingrandimento semiologica ancora meglio: quali “dentifrici”, quali “cibi”, quali “abiti”, quali “quaderni”, quali “gomme da cancellare” hanno il potere “magico primario” di connotare una persona, poco importa se in questo nostro caso segnata da una pratica poetica e insieme antagonistica intellettuale riferita all'ideologia del consumo, rispetto al proprio specifico sessuale desiderante?

Chiunque, sia pure in possesso di molta fantasia, faticherebbe a ricostruire con esattezza da carta millimetrata questo genere di ordinario “occorrente”, poco importa se riferito alla prima modesta residenza dello scrittore nella borgata romana di Rebibbia (via Giovanni Tagliere, 3) disposto ordinatamente tra mensola del bagno e scrivania, o magari nelle sue successive abitazioni: via Fonteiana, 86 (Monteverde Nuovo), via Giacinto Carini, 45 (Monteverde Vecchio), via Eufrate, 9 (Eur). Ancora più complesso immaginare le medesime cose nei suoi anni trascorsi tra Casarsa in Friuli o al seguito del padre Carlo, dolente ufficiale di fanteria d’origine aristocratica e prossimo a un sentire fascista, ciononostante orgoglioso del proprio figlio scrittore, tra Bologna, Sacile, Reggio Emilia e altre piazze d'armi ancora.