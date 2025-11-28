Abbiamo capito perché è la serie preferita di Jeremy Clarkson: percula eolico, fotovoltaico e auto elettriche (Tesla). Ed è politicamente scorrettissima

Più che una serie Landman sembra un editoriale di Jeremy Clarkson sul The Sun, quelli del sabato, una raccolta di frasi che smontano, pezzo dopo pezzo, il buonismo dei nostri giorni. Vale la pena di usare questo termine, perché in un certo senso questa serie incarna il “cattivismo” dei nostri giorni: il petrolio, il menefreghismo nei confronti dell’eolico, del fotovoltaico e delle auto elettriche (viene menzionata la batteria inquinantissima della Tesla), le donne oggetto. Ma il punto è che i personaggi scavano in cerca di petrolio e perculano l’energia pulita perché vivano lo spazio di ottant’anni su questa terra (e in quel caso “questa” vuol dire il Texas) e non hanno tempo di raccontarsi grandi favole: qual è l’alternativa, per loro, per tutti, al petrolio? Concretamente, domani, fra tre anni? L’eolico? Le batterie costruite con le terre rare?

Poi: le donne sono Barbie? Sì, e sono contente di esserlo. Le protagoniste sono quattro: la figlia e la moglie di Tommy Norris, che gestisce le crisi per il più importante produttore indipendente del settore, l’avvocata della compagnia e la moglie del miliardario. Le prime due sono due bionde sensibili ma decisamente poco woke (e anche poco intelligenti): insomma, le “classiche bionde”. Le altre due invece sono intelligenti, hanno una laurea, sono cattive. Le definiremmo “donne con i pantaloni”. Fine. Senza grandi sofismi di sorta. Senza queerness, senza ruoli più sfumati. Per una stagione e due episodi (quelli nuovi, usciti in questi giorni), le donne, gli uomini, il petrolio, le vicende, sono uno schiaffo al nuovo galateo ideologico che ha conquistato praticamente ogni cosa da Netflix a Disney+.