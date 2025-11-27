Caso Emanuela Orlandi, la bomba a Chi l’ha visto? Ma chi è lo spacciatore a cui piacevano le ragazzine e che si faceva chiamare “lo zio”? La telefonata choc di una spettatrice: “Mi teneva sotto controllo e…”

Da qui l’ipotesi: forse Emanuela potrebbe essere andata al Montaggio delle attrazioni insieme alla sua classe del Convitto? Oltre al regista c’è un’altra figura che sarebbe in corso di approfondimento:“lo zio”. E no, non si tratta di un parente di Emanuela, ma di una persona di cui si parla all’interno di un documento dei servizi: “La zona di piazza Navona è frequentata da un uomo di circa 40 anni calvo e di statura inferiore alla media. Un noto spacciatore di droghe leggere il quale ha sempre mostrato predilezione per le ragazze di 15-16 anni che sarebbe solito ospitare nella sua abitazione di Monteverde. L’uomo non frequenterebbe la zona da molto tempo”. Poi durante la diretta succede qualcosa di particolare. La telefonata di una donna, Giuseppina, dalla Spagna: “Quando ho sentito il nome del regista, della Cassia e della sua macchina (una Bmw ndr) ho pensato a un episodio avvenuto quando avevo 22 anni. Era il 1992, lavoravo per un’agenzia immobiliare e prendevamo i numeri sul giornale di annunci Porta Portese. Un uomo molto più grande di me vendeva una casa a Tomba di Nerone, e lì nacque un contatto telefonico con questa persona che chiese il mio numero di casa per chiamarmi dopo l’orario di lavoro. Non ci vidi nulla di male e glielo diedi. Non era giovane, era romano, molto colto e benestante. Mi disse che faceva il regista. Io dovevo trasferirmi a Budapest per 5 anni e prima di partire mi mandò a casa un mazzo di rose rosse, finì lì. Ma accadde che tornai prima del previsto: lui mi richiamò non appena rientrai in Italia. Forse mi teneva sotto controllo e io non me ne accorgevo o come faceva a sapere che io ero tornata? Sapeva anche quando io ero a casa, perché mi chiamava sempre se c’ero. Avevo l’impressione che mi seguisse o mi facesse controllare”. Che questo racconto c’entri qualcosa con quello che è accaduto a Emanuela?