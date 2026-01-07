“Buen camino” verso il disastro: ma com’è messa la destra se elegge a icona culturale Checco Zalone? Altro che comicità politicamente scorretta: è conformismo

Checco Zalone torna con Buen camino ma è un lubrificante per quella destra che ha fatto dell’anti-intellettualismo un fetish. Ma non santificare Checco Zalone tra Natale e Santo Stefano non è per forza di sinistra. Si può essere di destra e guardare Béla Tarr, morto ieri a settant’anni. Si può essere di destra e leggere Lucien Rebatet. Si può essere di destra e non eccitarsi per un film campione di incassi. E no, dirlo non è un discorso da socialisti invidiosi di chi fa soldi. Non solo perché chi scrive questi film bassi li guarda e se li gode, ma perché chi scrive non è socialista, è tutto il contrario. E proprio perché è il contrario - liberale, libertario, fate voi - sa che il mercato non premia ciò che è meglio (leggete Friedrich August von Hayek) ma ciò che aggrada. E proprio perché liberale, non se ne fa un cruccio, non prova invidia. Ma allo stesso tempo non lo esalta. L’egemonia culturale non è fatta solo di strapotere, successo, incassi, onnipresenza. Ma anche di qualità, di altezza, di profondità. Anche l’egemonia ha le sue nicchie. La sinistra ce l’ha fatta, spesso con la cattiva cultura ma altrettanto spesso con la cultura di serie A (Toni Negri, Franco Piperno, Umberto Eco e i soliti noti non erano dei dilettanti). La destra aveva altrettanti nomi ma non l’egemonia. Ora, invece, punta a un’egemonia senza nomi. Anonima appunto. E si esalta per quei comici che fanno ridere tutti, indistintamente, in modo trasversale. Gli Osho della risata. Più che egemonia culturale, omologazione.