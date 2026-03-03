Dio protegga Alberto Angela, visto che la Rai non lo fa. La puntata in piano sequenza su Versailles è una dimostrazione di talento, cultura e spiega al governo cos’è la vera tradizione

Sia lodato Alberto Angela, che ci parla di tre re francesi passando dalle porte segrete, dalle piazze e dai corridoi di Versailles. Ieri in prima serata il conduttore ha raccontato in presa diretta, con un piano sequenza lunghissimo e senza tagli, la storia di quella Francia che abbiamo amato nei libri al cinema, dai moschetthieri a Jeanne du Barry, amante di Luigi XV. Che Dio protegga Alberto Angela, visto che la Rai non lo fa e da mesi il figlio di Piero, che ha fatto grande la tv pubblica, è senza contratto. Dio lo protegga per il suo eloquio colto e pacato, per il suo volto sorridente e familiare, per il suo portamento pulito. Per tutto ciò che questo governo schifa, preferendo gli accessi di ira e l’ironia da avanspettacolo di giornalisti meloniani, le piazzate in tv, la comicità sporca giudicata “nazional popolare” e dunque del popolo, e dunque legittima (da Pucci a Pio e Amedeo). Dio lo protegga perché ha costruito una puntata che in pochi saprebbero fare, senza inciampare, persino senza fiatone mentre sale le scale infinite che portano agli appartamenti “segreti” di Madame de Pompadour, la favorita del Re (pensa se gli stava sulle palle).