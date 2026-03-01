Il successore di Carlo Conti è Stefano De Martino, ma il pibe de oro della Rai è pronto per l’Ariston?

Intanto, Carlo Conti a De Martino ha fatto un altro favore: gli ha lasciato l'eredità di un evento senza aspettative e nonostante ciò, un Festival che ha retto: sceso nei numeri rispetto all'anno precedente, però ancora con il suo importante bacino di pubblico. Da qui, De Martino ha solo da guadagnare: le uniche aspettative infatti, riguarderanno la sua persona più che lo spettacolo in sé. Lo show può solo migliorare, dopo questo Sanremo la cui definizione migliore l'ha data – suo malgrado - Mario Adinolfi: “bello come una messa”. Nel piattume generale di un'edizione di cui ricorderemo poco, De Martino non può che trarre vantaggio.

Nel frattempo si sa già che Stefano De Martino si farà affiancare alla direzione musicale da Fabrizio Ferraguzzo, il manager dei Maneskin; così come è noto che è stato fortemente caldeggiato da Gianmarco Mazzi, sottosegretario al Mnistero della Cultura di Fratelli d'Italia.

Alla fine comunque, nel Festival a zero entusiasmo, ha vinto Sal Da Vinci: l'artista che, al contrario, ha portato un pezzo pieno di energia con tanto di "balletto" a prova social. Con una sorpresa, passata sottotraccia: il secondo posto di Sayf che, zitto zitto, senza che nessuno ne parlasse, aveva persino vinto al televoto.

Chi scrive ha vissuto abbastanza a lungo da ricordare le polemiche dopo la vittoria di Mahmood, con la destra e i talk show di Rete 4 a dare contro allo “straniero” (di Milano, madre sarda) che adesso ci rubava pure il primo posto al Festival per colpa delle giurie, mentre il televoto da casa aveva incoronato Ultimo. Ieri il televoto ha preferito Sayf per un punto percentuale, ma ovviamente -e giustamente, tra l'altro- nessuno ha gridato allo scandalo. Per fortuna Sayf si è fermato al secondo posto: perché ora, in pieno governo Meloni, la polemica sul Festival della canzone italiana vinto dallo “straniero”, non ce la meritavamo. Tra i tanti spettacoli possibili di cui Sanremo 2026 ci ha privato, almeno ci ha risparmiato questo.