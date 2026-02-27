Ma davvero gli ascolti di Sanremo sono migliorati? Il Festival di Carlo Conti (che ogni sera cita Fazio) cresce, ma non è come sembra...

Dopo la fila serrata di canzoni della prima serata, la seconda e la terza hanno lasciato più spazio all'intrattenimento: Laura Pausini si è sciolta, trovando un feeling col padrone di casa, mentre gli altri co-conduttori hanno dato il loro contributo. Achille Lauro omaggiando le vittime di Crans Montana, Lillo Petrolo con la sua comicità demenziale, Pilar Fogliati rispolverando le sue note imitazioni; Ubaldo Pantani portando sul palco Lapo, ormai personaggio a sé che si è staccato dalla persona imitata e gode di vita propria.

Seppur con qualche miglioramento rispetto alla prima serata, rimane però il problema centrale: al quinto Festival di Carlo Conti ìdifetta la voglia di essere un evento. Il Festival 2026 è un programma televisivo dove compare Alicia Keys e sembra qualcosa di incredibile, che si materializzi sul palco una presenza internazionale che non sia una gloria italiana.

Non può perciò che essere tutto incredibilmente didascalico, al Festival di Sanremo 2026: perché manca una narrazione coerente, e coesa, che vada oltre la sequenza delle canzoni da spezzare con qualcosa nel mezzo. Un messaggio a favore dell'inclusione di qua, un premio di là, un messaggio contro la guerra: Carlo Conti intanto, è così coinvolto da questi momenti, che a Eros Ramazzotti augura che finiscano tutte le guerra, così il suo ospite potrà andare a cantare ovunque.

Conti è al suo ultimo Sanremo e qualcosa sembra essersi rotto: più che condurre, smista il traffico di ospiti, colleghi e cantanti. Dritto verso la finale, cercando di scansare ogni intralcio: un po' come quegli studenti che puntano alla sufficienza perché non c'è alternativa per superare l'anno. Nel frattempo, nomina ogni sera Fabio Fazio sul palco: la regia di Pagnussat però, non ci fa mai il regalo di inquadrare le facce dei dirigenti Rai in platea, mostrandoci quello che vorremmo vedere. Circola inoltre l'ipotesi di un anno di stop per Tale e Quale Show: altro elemento che unito alla freddezza di questo Festival, lascia il dubbio sull'interesse reale di Conti nei confronti dell'evento televisivo, né all'eredità che questo lascerà a chi verrà dopo.