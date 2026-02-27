Che fastidio! Ma davvero capite solo ora che bomba è Ditonellapiaga? A Sanremo 2026 porta l’acid-pop, l’ironia e la critica sociale, ma la sua storia era già il manifesto di una outsider

Ad aprire il 76esimo Festival di Sanremo è stata la persona giusta: Ditonellapiaga. Un’artista che si presenta già con uno pseudonimo che vuole disturbare. Non a caso il titolo del brano presentato all’Ariston è un manifesto: Che fastidio!. Ditonellapiaga, al secolo Margherita Carducci, si piazza nella schiera di cantautrici indie pop con sonorità da club. I suoi testi sono pungenti e irriverenti, la sua attitudine artistica è provocatoria e non si fa mancare nemmeno la preparazione tecnica. Ditonellapiaga è il simbolo di questo Festival, quella che ti sveglia se canta per ultima; è la quota rosa di cui avevamo bisogno. Durante la prima serata ha rotto il ghiaccio con le sonorità acid-pop del suo brano, nel quale l’utilizzo dei synth risulta parecchio godibile. È sicuramente il brano più ballabile, forse l’unico, escludendo il reggaeton di Samurai Jay e il ritmo partenopeo di LDA e Aka 7even. Quella di Dito è una canzone da “discotecari”: impossibile non muoversi su quei sintetizzatori. Il testo non è da meno. Come suggerisce il titolo, “Che fastidio” è un manifesto di intolleranza verso certi aspetti della società contemporanea; parla della confusione che si innesca in una persona che non sa più cosa sia normale o “se sono matta io”. Il brano è una critica sociale che riecheggia prepotente su un palco dove di critica sociale quest’anno ce n’è poca. Risulta perfino il più rivoluzionario: il suo acid-pop è l’atto più trasgressivo di un Festival non troppo caldo.