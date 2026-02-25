Ditonellapiaga è matta e meravigliosa. L’intervista del direttore di MOW a Sanremo: “L’ipocrisia? Che fastidio! Il mio valore dipende da me stessa, non solo dalle mie canzoni”

So che tu sei sensibile a questo tema e a quanto la musica sia diventata una questione di numeri. Anche questo ti dà fastidio?

«Molto. È sicuramente un tema che ho sofferto sulla mia pelle. Nella produzione di musica, nella creatività, c'è un grandissimo ostacolo che si interpone tra me e lo scrivere una cosa che mi piace e scrivere una cosa che ha successo. Pensare subito alla cosa che ha successo non ti consente di farne un’altra che ti piace, perché ovviamente è condizionata, quindi ti senti obbligata. A un certo punto la mia musica ha subito un po’ la frustrazione derivata dall'aspettativa. In primis è la mia, cioè penso: devo fare un pezzo fico. Quando ti metti a scrivere non devi pensare a quello».

Che rapporto hai con il tuo ego? Carmelo Bene diceva: io non esisto. Questo ti deresponsabilizza, toglie il fatto che devo fare successo, che ho delle aspettative.

«Allora io non so che considerazione ho del mio ego, sicuramente non ho onestamente una considerazione alta della mia arte. Non è nemmeno bassa, semplicemente non voglio avere un percepito del tipo, sai, io faccio arte. Io faccio le mie canzoni, cerco di divertirmi. Ecco, il rapporto con il mio ego è più che altro legato al fatto che spesso la tua identità artistica viene associata a un valore. Mi rendo conto che mi devo ricordare spesso che il mio valore non dipende solo dalle mie canzoni, ma da me stessa, come essere umano nella vita. Spesso associo troppo valore e identità. Magari una canzone non va bene e penso ah, sono una mer*a. Invece magari è semplicemente un progetto che non è andato bene, e tra l'altro questo non significa che non sia bello o che non possa piacere a qualcuno. È un processo lungo e difficile quello di deresponsabilizzarsi. Però è l'unico che puoi fare per essere più creativo, altrimenti avrai sempre un filtro o comunque una costrizione che non ti farà dare quel 100% che puoi dare».

Io ti auguro di fottertene delle tue aspettative e di rimanere concentrata sull'obiettivo perché sei un’artista molto figa. Io avrei un'altra domanda: TonyPitony. Tu hai beccato quello che potrebbe essere la sorpresa, magari non conosciuto dal mainstream.

«Quando l’ho conosciuto non era arrivato a questo boom, adesso gli è cambiata la vita completamente. Forse al momento è il performer più forte che abbiamo in Italia, poi avrete modo di vedere la sua bravura sul palco venerdì. Io l'ho scelto perché il mio Sanremo è sicuramente un Sanremo all'insegna dell'irriverenza e come dico nel mio pezzo sono matta. Anche nella serata cover farò lo stesso. È un artista bravissimo e secondo me su quel palco farà vedere ancora di più di cosa è capace e tutto il talento che ha. A volte per qualcuno può essere un po' perso dietro al testo, magari un po' volgare. Ma c'è un talento gigante dietro e sono convinta di riuscirà sul palco a farlo vedere».

Sì, sei matta, ma i matti noi li adoriamo. Grazie. Li adoriamo, come diceva Jack Kerouac, quelli che esplodono come le stelle.