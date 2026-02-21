Cari delatori di Sanremo, la verità è che non avete capito un caz*o: il Festival non è (più) solo musica, ma il nostro specchio. E se non vi piace l'immagine che restituisce, il problema è vostro

La dimensione politica attraversa l’Ariston in modo strutturale. Il Festival registra il clima culturale del Paese, ne restituisce tensioni e consolidamenti, produce un’immagine coerente con l’assetto dominante. L’attuale fase può essere letta come stagione di restaurazione con una gestione orientata al controllo dell’imprevisto e alla riduzione delle frizioni. La direzione artistica affidata a Carlo Conti si colloca in questa traiettoria, offrendo un equilibrio televisivo solido; le edizioni guidate da Amadeus avevano ampliato la permeabilità verso dinamiche contemporanee restando all’interno di un impianto consolidato. Il telaio non cambia, si modificano le gradazioni.

Il nodo più evidente riguarda l’irriconoscibilità delle canzoni. Al di là dell’esordio sanremese di Lucio Corsi della scorsa edizione, risulta complesso individuare brani recenti che abbiano sedimentato melodie memorabili o scritture capaci di resistere oltre il ciclo promozionale. La standardizzazione degli arrangiamenti e la compressione espressiva si inseriscono in un ecosistema che misura il valore in permanenza nelle classifiche digitali e in esposizione mediatica. Del resto un evento di questa portata attrae interessi economici rilevanti e tali interessi incidono sulle scelte artistiche in modo sistemico.

La musica di scarsa qualità ha sempre trovato spazio sul palco dell’Ariston. Basterebbe ricordare vittorie discusse come quella dei Jalisse nel 1997 per comprendere che la banalità strutturale e i testi mielosi non rappresentano una novità storica. Accanto a episodi dimenticabili, lo stesso festival ha ospitato momenti di intelligenza satirica e di scrittura sorprendente come ad esempio I soliti accordi di Paolo Rossi e Enzo Jannacci, arrivata sul palco poco prima dell’era berlusconiana che oggi suona quasi profetica. Nel 1996 Elio e le Storie Tese con La terra dei cachi trasformarono il festival in un laboratorio di satira musicale di massa, partendo da outsider e conquistando un secondo posto dietro Ron con Vorrei incontrarti fra cent’anni, brano che ancora oggi resta tra le vittorie più solide per costruzione melodica e coerenza autoriale. Anni dopo, entra anche il cosiddetto Indie italiano e qui vale la pena ricordare Motta e la sua Dov’è l’Italia e gli Zen Circus con L’amore è una dittatura, una scrittura priva di ritornello consolatorio e per questo legittimamente anti sanremese nella costruzione.